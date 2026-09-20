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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۶

بازی های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

مریم هاشمی: اطمینان دارم ووشوکاران با دست پر از ناگویا باز می گردند

مریم هاشمی: اطمینان دارم ووشوکاران با دست پر از ناگویا باز می گردند

سرمربی تیم ساندای بانوان با تاکید بر تغییر جغرافیای ووشو آسیا و جهان گفت: اطمینان دارم ووشوکاران با دست پر از ناگویا باز می گردند.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، مریم هاشمی گفت: سطح فنی رقابت های ساندای بانوان در بازی های آسیایی بسیار بالاست و همانطور که ما با برنامه ریزی راهی این میدان شده ایم بقیه کشورها هم با برنامه راهی این آوردگاه مهم شده اند.

وی در ادامه گفت: سوگند سینکایی در نخستین مبارزه خوب ظاهر شد و حریف را دو رانده کرد و فردا هم دیانا مبارزه خوبی برابر نماینده چین خواهد داشت و پس فردا هم سینکایی با حریف ویتنامی مبارزه خواهد داشت.

وی گفت: اگر چه همه کشورها برای حضور در این مسابقات مثل ما برنامه دارند ولی معتقدم بچه های ما با اقتدار به مصاف حریفان می روند و موفق هم خواهند بود.

هاشمی تصریح کرد: جغرافیای ووشو آسیا و جهان در حال افزایش و تغییر یافتن است بطوریکه در برخی اوزان حتی ۳۲ نماینده حضور دارد اما با حمایت هایی که شد و مطمنم ووشو ایران با موفقیت و دست پر بر می گردد.

کد مطلب 6952918

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