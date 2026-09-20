به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علیمحمدی، اظهار داشت: نظارت بر رعایت شئونات اخلاقی در اصناف و دستگاههای اجرایی باید با دقت، هوشمندی و در عین حال با حفظ کرامت انسانی انجام شود.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت موازین شرعی، عفاف و حجاب در واحدهای صنفی و دستگاههای اجرایی، افزود: اجرای این نظارتها باید در چارچوب قانون و با توجه به شأن و منزلت اشخاص دنبال شود.
ترویج فرهنگ عفاف با رویکرد ایجابی و محترمانه
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به اهمیت حفظ سلامت اخلاقی جامعه و رعایت حریمهای شرعی در فضای کسبوکار تصریح کرد: اولویت دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات احتمالی، بهرهگیری از رویکردهای ایجابی و تذکر لسانی مبتنی بر آموزههای دینی است.
علیمحمدی ادامه داد: رعایت ادب، متانت و حفظ کرامت اشخاص در تمامی مراحل تذکر و نظارت، یک ضرورت غیرقابل انکار است.
وی گفت: هدف از این نظارتها، سالمسازی محیطهای عمومی و تجاری است تا بستری امن برای حضور خانوادهها و آحاد مردم فراهم شود.
برخوردها باید در چارچوب قانون و با رویکرد اصلاحی باشد
رئیسکل دادگستری لرستان تأکید کرد: برخوردها باید بهگونهای باشد که ضمن برخورداری از جنبه بازدارندگی، به حفظ شأن و منزلت اصناف و شهروندان خدشهای وارد نشود.
وی افزود: در اجرای این مأموریت، رویکرد اصلاحی و اقناعی باید مورد توجه قرار گیرد و رعایت کرامت انسانی در فرآیند نظارت و تذکر مدنظر باشد.
تفویض وظایف نظارتی به دادستانهای شهرستانها
بر اساس این دستور ویژه، مسئولیت نظارت بر اجرای موازین قانونی و اخلاقی در اصناف و دستگاههای اجرایی استان به دادستانهای عمومی و انقلاب شهرستانها سپرده شده است.
علیمحمدی با تأکید بر لزوم هماهنگی بینبخشی اظهار داشت: دادستانها به عنوان مدعیالعموم موظفند با تشکیل کارگروههای نظارتی و بهرهگیری از ظرفیت اتحادیههای صنفی و نهادهای مسئول، وضعیت رعایت موازین شرعی را رصد کنند.
وی ادامه داد: در صورت مشاهده رفتارهای مغایر با عفت عمومی در مراکز تجاری و ادارات، در وهله نخست باید با رویکرد اصلاحی و اقناعی اقدام شود.
تأکید بر نقش اتحادیههای صنفی در آگاهیبخشی
رئیسکل دادگستری لرستان همچنین بر ضرورت آگاهیبخشی به صاحبان اصناف درباره ضوابط قانونی و اخلاقی تأکید کرد و گفت: بسیاری از مشکلات ناشی از نبود اطلاع دقیق از ضوابط است.
علیمحمدی خاطرنشان کرد: اتحادیههای صنفی باید پیشگام آموزش و تذکر به اعضای خود باشند و با رویکرد تعاملی برای پیشگیری از رفتارهای منافی عفت تلاش کنند.
حمایت از کسبوکارهای قانونمدار
وی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از تخلفات افزود: انتظار میرود با اتخاذ رویکرد تعاملی و افزایش آگاهی اصناف، از بروز رفتارهای منافی عفت جلوگیری شود تا نیازی به برخوردهای قهری نباشد.
رئیسکل دادگستری لرستان تصریح کرد: دستگاه قضایی استان ضمن حمایت از کسبوکارهای سالم و قانونمدار، با رفتارهایی که به گفته وی درصدد شکستن حریمهای اخلاقی جامعه هستند، بر مبنای قانون و در چارچوب اخلاق اسلامی برخورد خواهد کرد.
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