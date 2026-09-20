۹۴ فضای آموزشی لرستان در جریان جنگ آسیب دید؛ بازسازی کامل ۹ مدرسه

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز یکشنبه آیین بهرهبرداری همزمان از مدارس آسیبدیده کشور با حضور وزیر آموزش و پرورش بهصورت وبیناری برگزار شد و در لرستان نیز این مراسم با حضور مدیرکل آموزش و پرورش و مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در مدرسه شهید مجید بهاروند منطقه «پشته حسینآباد» خرمآباد برگزار شد.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در حاشیه این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبیین اقدامات انجامشده برای بازسازی فضاهای آموزشی آسیبدیده اظهار داشت: امروز در مسیر پاسداشت تلاش نیروهای جهادی که بیوقفه برای بازسازی و احیای فضاهای آموزشی آسیبدیده پای کار آمدند، حضور پیدا کردیم تا شاهد نشاط و بالندگی فرزندان این دیار باشیم.
خسارت به ۹۴ فضای آموزشی و تربیتی لرستان
سید عیسی سهرابی با اشاره به خسارتهای واردشده به زیرساختهای تعلیم و تربیت استان تصریح کرد: در جریان حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ رمضان، مجموعاً ۹۴ فضای آموزشی و تربیتی در سراسر لرستان دچار خسارت شدند.
وی افزود: این آسیبها از تخریب سازهای تا شکستگی شیشهها و آسیبهای جزئی را شامل میشد که با تدابیر انجامشده و تشکیل فوری گروههای جهادی متشکل از فرهنگیان، تمامی مدارسی که آسیبهای جزئی داشتند در کمتر از یک هفته مرمت، بهسازی و برای حضور دانشآموزان آماده شدند.
بازسازی کامل ۹ واحد آموزشی آسیبدیده
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در ادامه گفت: با همت ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان و مشارکت خیرین مدرسهساز، ۹ واحد آموزشی که آسیبهای اساسی دیده بودند بهطور کامل بازسازی شدهاند.
سهرابی افزود: فرآیند مطالعات مهندسی و تمهیدات اداری برای احداث مجدد دو مدرسه که بهطور کامل تخریب شدهاند نیز نهایی شده و بهزودی عملیات اجرایی این دو واحد آموزشی آغاز خواهد شد.
آمادگی لرستان برای برگزاری «جشن شکوفهها»
وی با اشاره به میزبانی لرستان از دانشآموزان نوورود، از آمادگی کامل ارکان آموزشی و تربیتی استان برای برگزاری رویداد ملی «جشن شکوفهها» خبر داد.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان اظهار داشت: تمامی تمهیدات سختافزاری و نرمافزاری لازم با توکل بر خداوند متعال و همراهی خانوادهها اتخاذ شده است تا فردا در بیش از ۳ هزار مدرسه دوره ابتدایی سراسر استان، زنگ مهر و آگاهی برای بیش از ۲۵ هزار نوآموز پایه اول به صدا درآید.
آمادگی مدارس برای آغاز سال تحصیلی و آموزش حضوری
سهرابی با بیان اینکه نشاط، شادابی و روحیه جهادی در فضاهای آموزشی به تصویر کشیده شده است، افزود: این شرایط گواه آمادگی سنگرهای تعلیم و تربیت برای آغاز سال تحصیلی جدید و برگزاری آموزش بهصورت کاملاً حضوری است.
وی تأکید کرد: مدارس استان با آمادگی لازم پذیرای دانشآموزان خواهند بود و اقدامات انجامشده در حوزه زیرساختی و آموزشی برای شروع سال تحصیلی دنبال شده است.
ساماندهی نیروی انسانی و توزیع کتب درسی انجام شد
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به نهایی شدن زیرساختهای آموزشی پیش از آغاز رسمی کلاسها گفت: فرآیند ساماندهی نیروی انسانی و صدور کامل ابلاغهای کادر آموزشی به سرانجام رسیده است.
سهرابی همچنین از توزیع کتب درسی در مناطق مختلف استان خبر داد و افزود: چنانچه در موارد معدود و نقطهای به دلیل تأخیر در ارسال، نقص جزئی وجود داشته باشد، تیمهای پشتیبانی در حال رفع فوری آن هستند.
وی تصریح کرد: تلاش میشود هیچ دانشآموزی بدون محتوای آموزشی وارد کلاس درس نشود و موارد احتمالی نیز در کوتاهترین زمان پیگیری و برطرف خواهد شد.
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