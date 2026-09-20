به گزارش خبرنگار مهر علی اصغر میرمحمدی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با حضور رسانه ها در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان شاهرود از تشکیل قرارگاه ویژه نظارت مؤثر بر بازار در این شهرستان خبر داد.
وی با بیان اینکه تشدید برخورد بازدارنده و سریع با تخلفات اصناف هدف این قرارگاه است افزود: تلاش می شود با تخلفات اصناف برخورد قاطع صورت گیرد.
رئیس تعزیرات حکومتی شاهرود از تشکیل ۱۷۴ فقره پرونده قاچاق کالا و ارز منتج به نتیجه در این شهرستان از ابتدای سال جاری خبر داد.
میرمحمدی افزود: اصناف متخلف شاهرود در این ۱۷۴ پرونده به ۱۶ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده اند.
وی با بیان اینکه این جرایم علاوه بر ضبط کالاهای قاچاق و احتکار است تاکید داشت: «قرارگاه ویژه نظارت موثر بر بازار» از این پس تشدید بازرسیها و رسیدگی خارج از نوبت تخلفات اصناف را در دستور کار دارد.
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