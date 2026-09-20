برگزاری بیش از ۴هزار برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل وحیدی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از اجرای ۴۶ عنوان برنامه در قالب بیش از ۴ هزار و ۴۰ فعالیت همزمان با هفته دفاع مقدس در استان خبر داد و اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تبیین درست و صیانت از گنجینه هشت سال دفاع مقدس هستیم.

وی با اشاره به ضرورت توجه به ابعاد مختلف دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس تنها یک مقطع تاریخی نیست، بلکه گنجینه‌ای ارزشمند از تجربه، عبرت و درس‌هایی است که می‌تواند برای امروز و آینده کشور راهگشا باشد.

وی با بیان اینکه متاسفانه در زمینه صیانت از آثار ث دستاوردهای دفاع مقدس ضعیف عمل کرده ایم، افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین وقایع اخیر، بخش قابل توجهی از آثار و مستندات مربوط به اقدامات رژیم صهیونیستی و آمریکا از بین رفت و این موضوع نشان می‌دهد که در حوزه امحا و از بین بردن آثار، دشمن دست بلندی داریم.

مدیرکل حفظ و نشر آثار و ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان غربی ادامه داد: در کنار امحا و فراموشی، تحریف نیز یکی از تهدیدهای جدی است و امروز شاهد تحریف واقعیت‌های هشت سال دفاع مقدس هستیم؛ از این رو باید ابعاد مختلف این دوران را به درستی برای نسل جدید تبیین کرد.

سردار وحیدی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر پرداختن به ابعاد مختلف دفاع مقدس گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف امروز ما این است که از گنجینه دفاع مقدس درس بگیریم و آن را به نسل‌های آینده منتقل کنیم، چرا که اقتدار و توان مقاومت امروز کشور ریشه در همان تجربه هشت سال دفاع مقدس دارد.

وی افزود: دفاع مقدس یک تاریخ عبرت‌آموز و درس‌پذیر است؛ تاریخی که نشان داد ملت ایران با وجود برخورداری از کمترین امکانات و تجهیزات، می‌تواند در برابر قدرت‌های استکباری ایستادگی کند.

مدیرکل حفظ و نشر آثار و ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان غربی با اشاره به عملیات بیت‌المقدس اظهار کرد: این عملیات بسیاری از معادلات جنگ را تغییر داد و حتی ادبیات حاکم بر فضای بین‌المللی نسبت به جنگ را تحت تأثیر قرار داد؛ بنابراین باید این تجربیات را به عنوان سرمایه‌ای برای امروز کشور مورد توجه قرار دهیم.

سردار وحیدی با تاکید بر ضرورت تثبیت دستاوردهای مقاومت و پیروزی‌های اخیر گفت: اقتدار نیروهای مسلح، رهبری و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب و تاب‌آوری مردم مقاوم ایران اسلامی، از سرمایه‌های مهم کشور است که باید از آنها حراست و برای تقویت آنها تلاش کرد.

وی ادامه داد: امروز زمان تفرقه نیست و باید حول محور ولایت و منافع ملی انسجام خود را حفظ کنیم؛ چرا که دشمن تلاش می‌کند از هر شکاف و اختلافی برای ضربه زدن به انسجام جامعه استفاده کند.

سردار وحیدی با تأکید بر اینکه جهاد تبیین تعطیل ‌ناپذیر است، افزود: در برابر جنگ شناختی دشمن، راهکار اساسی جهاد تبیین در همه ابعاد است و باید اجازه ندهیم روایت‌های تحریف ‌شده جای واقعیت‌ های تاریخی را بگیرد.

مدیرکل حفظ و نشر آثار و ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان غربی در ادامه از اجرای ۴۶ عنوان برنامه در قالب بیش از ۴ هزار و ۴۰ فعالیت همزمان با هفته دفاع مقدس در استان خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با محوریت تبیین فرهنگ دفاع مقدس، انتقال تجربه‌های این دوران و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا در نقاط مختلف استان برگزار می‌شود.