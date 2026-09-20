  1. استانها
  2. ایلام
۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۲۲

هفته دفاع مقدس ۲۰۰۰ برنامه در ایلام برگزار می‌شود

هفته دفاع مقدس ۲۰۰۰ برنامه در ایلام برگزار می‌شود

ایلام - مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان ایلام گفت: امسال هفته دفاع مقدس بیش از دو هزار برنامه در مناطق مختلف استان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی مرغزاری عصر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس با اشاره به اینکه جلسات مختلفی در شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس به ریاست استاندار برگزار شده، اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شرکت‌ها موظف شده‌اند در راستای گرامیداشت این مناسبت مهم، برنامه‌های متنوعی تدارک ببینند و این برنامه‌ها در دورترین نقاط استان نیز اجرا شود.

وی با بیان اینکه دیدار و سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران از مهم‌ترین برنامه‌های هفته دفاع مقدس است، تصریح کرد: هر اداره چند خانواده شهید را متقبل خواهد شد و از آنان دیدار خواهد کرد؛ همچنین در اولین روز هفته دفاع مقدس، با دعوت از پیشکسوتان، زنگ ایثار و مقاومت در تمام مدارس استان نواخته می‌شود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان با اشاره به اینکه بازدید از موزه و یادمان‌های دفاع مقدس، مسابقات ورزشی، پیاده‌روی، سخنرانی فرماندهان نظامی در نماز جمعه و کارگاه‌های فرهنگی و هنری از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است، خاطرنشان کرد: ویژه برنامه بزرگداشت شهید سید حسن نصرالله و شهدای جبهه مقاومت و ویژه برنامه بزرگداشت قائد شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای نیز در این ایام برگزار خواهد شد.

مرغزاری با بیان اینکه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مأموریت ویژه‌ای در حوزه چاپ و نشر کتاب دارد، گفت: سالانه ۶۰ عنوان کتاب دفاع مقدس چاپ می‌شود و امسال نیز کتاب‌های آماده‌شده به چاپ خواهند رسید و در حوزه هنری و سینمایی نیز تلاش می‌شود با استفاده از هنر، موارد دفاع مقدسی به تصویر کشیده شود.

وی در پایان با تأکید بر اینکه در حوزه پژوهش و آموزش دفاع مقدس، درس آمادگی دفاعی در مدارس و درس آشنایی با معارف دفاع مقدس در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، خاطرنشان کرد: مشارکت زنان و روحانیت در دفاع مقدس نیز از جمله برنامه‌های مهمی است که در سطح استان دنبال می‌شود و با همکاری همه دستگاه‌ها و پژوهشگران، شاهد ارتقای فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه خواهیم بود.

کد مطلب 6952955

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه