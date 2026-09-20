به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی مرغزاری عصر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس با اشاره به اینکه جلسات مختلفی در شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس به ریاست استاندار برگزار شده، اظهار داشت: دستگاههای اجرایی، مؤسسات و شرکتها موظف شدهاند در راستای گرامیداشت این مناسبت مهم، برنامههای متنوعی تدارک ببینند و این برنامهها در دورترین نقاط استان نیز اجرا شود.
وی با بیان اینکه دیدار و سرکشی از خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران از مهمترین برنامههای هفته دفاع مقدس است، تصریح کرد: هر اداره چند خانواده شهید را متقبل خواهد شد و از آنان دیدار خواهد کرد؛ همچنین در اولین روز هفته دفاع مقدس، با دعوت از پیشکسوتان، زنگ ایثار و مقاومت در تمام مدارس استان نواخته میشود.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان با اشاره به اینکه بازدید از موزه و یادمانهای دفاع مقدس، مسابقات ورزشی، پیادهروی، سخنرانی فرماندهان نظامی در نماز جمعه و کارگاههای فرهنگی و هنری از جمله برنامههای پیشبینیشده است، خاطرنشان کرد: ویژه برنامه بزرگداشت شهید سید حسن نصرالله و شهدای جبهه مقاومت و ویژه برنامه بزرگداشت قائد شهید انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی امام سید علی خامنهای نیز در این ایام برگزار خواهد شد.
مرغزاری با بیان اینکه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مأموریت ویژهای در حوزه چاپ و نشر کتاب دارد، گفت: سالانه ۶۰ عنوان کتاب دفاع مقدس چاپ میشود و امسال نیز کتابهای آمادهشده به چاپ خواهند رسید و در حوزه هنری و سینمایی نیز تلاش میشود با استفاده از هنر، موارد دفاع مقدسی به تصویر کشیده شود.
وی در پایان با تأکید بر اینکه در حوزه پژوهش و آموزش دفاع مقدس، درس آمادگی دفاعی در مدارس و درس آشنایی با معارف دفاع مقدس در دانشگاهها تدریس میشود، خاطرنشان کرد: مشارکت زنان و روحانیت در دفاع مقدس نیز از جمله برنامههای مهمی است که در سطح استان دنبال میشود و با همکاری همه دستگاهها و پژوهشگران، شاهد ارتقای فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه خواهیم بود.
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