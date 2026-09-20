به گزارش خبرنگار مهر، در پی گزارش اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی زابل، ظهر یکشنبه دادیار ویژه رسیدگی به امور حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم به همراه مسئولان میراث فرهنگی، یگان حفاظت، اداره حج و اوقاف و دیگر دستگاههای مرتبط از بقعه تاریخی بیبیدوست و محوطه پیرامونی آن بازدید کردند.
در این بازدید، محدوده اثر تاریخی و نقاطی که احتمال تصرف و ساختوساز غیرمجاز در آن مطرح شده، بررسی و دیدگاههای کارشناسی دستگاههای مرتبط دریافت شد.
بقعه بیبیدوست از آثار تاریخی منطقه سیستان با قدمتی بیش از ۵۰۰ سال است که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. یک اصله درخت کهنسال گز با قدمتی حدود ۵۰۰ سال نیز در این محوطه قرار دارد که بنا بر گزارش مطرحشده، در معرض خشکیدگی قرار گرفته است.
غلامرضا دهشیبی، دادیار ویژه رسیدگی به امور حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، با اشاره به اختلافنظر میان میراث فرهنگی و اداره حج و اوقاف درباره وضعیت محدوده و ساختوسازهای انجامشده، بر ضرورت بررسی مستند موضوع و تعیین تکلیف مجوزهای احتمالی تأکید کرد.
وی افزود: مقرر شده است اداره میراث فرهنگی و اداره حج و اوقاف زابل ظرف مدت دو روز، تمامی مستندات، مدارک و مجوزهای مورد ادعا را بهصورت مکتوب به دادستانی ارائه کنند تا موضوع از ابعاد مختلف بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
همچنین اداره میراث فرهنگی مکلف شده است با تشکیل کارگروهی با حضور دستگاههای متولی و دادستانی، جلسهای تخصصی برای بررسی وضعیت حریم اثر تاریخی و اتخاذ تصمیمات لازم در راستای حفاظت از این میراث برگزار کند.
دادستانی زابل نیز بر پیگیری موضوع در چارچوب وظایف قانونی و جلوگیری از تعرض به حریم آثار تاریخی و تضییع حقوق عامه تأکید کرده است.
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