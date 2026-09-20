۴۰ میلیارد ریال برای بهسازی پارکینگ باغ شاهزاده ماهان اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید موید محسننژاد، در بازدید از باغ تاریخی شاهزاده ماهان، از روند آغاز عملیات ساماندهی پارکینگ ورودی این مجموعه جهانی بازدید کرد.
وی با اشاره به آغاز عملیات بسترسازی و بهسازی پارکینگ ورودی باغ شاهزاده ماهان افزود: برای اجرای این مرحله از عملیات ساماندهی پارکینگ، اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی اختصاص یافته است.
وی با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای گردشگری باغ جهانی شاهزاده ماهان ادامه داد: ساماندهی پارکینگ ورودی این مجموعه تاریخی، گامی موثر در ارتقا زیرساختهای خدماتی و فراهم کردن شرایط مطلوبتر برای حضور و استقبال از گردشگران است و میتواند به بهبود کیفیت خدماترسانی به بازدیدکنندگان این اثر جهانی کمک کند.
محسننژاد، با اشاره به نقش بخشداری ماهان در پشتیبانی از روند اجرای این طرح تصریح کرد: همراهی بخشداری ماهان و تلاش برای تامین اعتبار مورد نیاز برای مرحله بعدی عملیات ساماندهی و کفسازی پارکینگ، از اهمیت ویژهای برخوردار است و تداوم این همکاریها میتواند روند تکمیل زیرساختهای این مجموعه را تسریع کند.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان همچنین از اختصاص اعتبارات مرمتی و ساماندهی باغ شاهزاده ماهان از سوی این ادارهکل خبر داد و گفت: اعتبارات لازم برای اجرای برنامههای مرمت و ساماندهی این باغ اختصاص یافته و بهزودی پس از عقد قرارداد با پیمانکار ذیصلاح، عملیات مرمت بخشهای پیشبینیشده آغاز خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از اصالت تاریخی و معماری باغ تاریخی و جهانی شاهزاده ماهان، همزمان با توسعه زیرساختهای گردشگری و ارتقا امکانات خدماتی، از اولویتهای اداره کل میراثفرهنگی کرمان است و این رویکرد با هدف صیانت از ارزشهای جهانی باغ و فراهم کردن تجربهای مطلوب برای گردشگران دنبال میشود.
نظر شما