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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۲۳

کشف مهمات جنگی سنگین و نیمه سنگین در مرزهای سیستان و بلوچستان

کشف مهمات جنگی سنگین و نیمه سنگین در مرزهای سیستان و بلوچستان

زاهدان- فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از کشف ۵۲ گلوله جنگی به همراه ۱۸۷ فشنگ جنگی سلاح سنگین و نیمه سنگین در مناطق مرزی جنوب شرق خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جواد رفیعی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مرزداران هنگ مرزی میرجاوه با اشراف اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان مسلح برای انتقال محموله سلاح غیرمجاز به داخل کشور مطلع شده و اقدامات لازم برای شناسایی و مقابله با آنان را در دستور کار قرار دادند.

️فرمانده مرزبانی استان سیستان وبلوچستان افزود: مرزداران پس از شناسایی منطقه و در جریان یک عملیات، با قاچاقچیان مسلح درگیر شده و موفق شدند،۲۱ عدد گلوله ۳۰ میلی متری،۲۲ عدد گلوله ۴۰ میلی متری، ۹ گلوله آرپی جی ۷ ضد تانک، ۶۹ فشنگ دوشیکا، ۹۱ فشنگ ۲۳ میلی متری، ۱۸عدد خرج آرپی جی ۷ و تعداد دو عدد جعبه نوار سلاح گرینف و سلاح ۲۳ میلی متری را کشف کنند.

وی تصریح کرد: قاچاقچیان با توجه به آتش سنگین مرزبانان و استفاده از شرایط جغرافیایی منطقه از محل متواری شدند که تلاش برای شناسایی و دستگیری آنان همچنان ادامه دارد.

️سردار رفیعی خاطرنشان کرد: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و حضور شبانه‌روزی در مرزها، اجازه ایجاد هیچگونه ناامنی در کشور را به مخلان امنیت نخواهند داد.

کد مطلب 6952960

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