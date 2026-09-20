حمله افراد مسلح به نیروهای جولانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، منابع محلی در حسکه سوریه اعلام کردند که افراد مسلح ناشناس یک خودرو نیروهای جولانی را هدف قرار داده اند.
این منابع افزوند که این خودرو در جاده مواصلاتی میان حسکه و قامشلی هدف قرار گرفته است.
از سوی دیگر منابع خبری از تداوم اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه سوریه خبر دادند.
خبرنگار تلویزیون سوریه گزارش داد: ارتش اشغالگر در حال منفجر کردن تاسیسات نظامی سابق در نزدیکی قلعه جندل در جبل الشیخ، در حومه غربی دمشق است.
همچنین نظامیان اشغالگر با توپخانه جنوب شرق شهرک الرفید در حومه جنوبی قنیطره در جنوب سوریه را گلوله باران کردند.
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