حمله افراد مسلح به نیروهای جولانی

منابع سوری از حمله افراد مسلح به نیروهای جولانی در جاده حسکه به قامشلی و ادامه اقدامات تجاوزکارانه نظامیان رژیم صهیونیستی در سوریه خبر دادند.