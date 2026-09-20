به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی، هشتاد و سومین جلسه کمیسیون اقتصاد هیئت دولت در دولت چهاردهم به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای کمیسیون در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

در این نشست، مجموعه‌ای از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های اقتصادی، مالی، انرژی، تجارت و سرمایه‌گذاری مطرح و درباره آنها تبادل نظر شد.

تعیین حق‌العمل و حق‌الزحمه جایگاه‌داران عرضه سوخت، مطالبات ارزی بانک‌های صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران مرتبط با طرح‌های نیروگاهی، فعال‌سازی مرز ریمدان در محدوده منطقه آزاد چابهار و اصلاح آیین‌نامه مربوط به صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های تضمین غیردولتی، از جمله موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود.

همچنین موضوع هزینه‌های انتقال و توزیع گاز طبیعی در دستور کار کمیسیون اقتصاد هیئت دولت قرار گرفت و اعضا دیدگاه‌های خود را درباره موضوعات مطرح‌شده ارائه کردند.