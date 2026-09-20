طراحی ۱۲۳ پروژه در حوزه ورزش و جوانان با طرح نشاندار کردن مالیات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، نشست هم اندیشی وزیر ورزش و جوانان و جمعی از روسای فدراسیون های ورزشی با رئیس کل و مدیران سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد. در این نشست، ظرفیت های قانونی و رویکردهای اجرایی برای حمایت از ورزش و حل مشکلات مالیاتی فدراسیون های ورزشی مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش رئیس کل و جمعی از مدیران سازمان امور مالیاتی کشور روز یکشنبه ۲۹ شهریور ماه میزبان احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان و جمعی از مسئولان این وزارتخانه و روسای فدراسیون های ورزشی بودند که با هدف هم اندیشی در خصوص استفاده از ظرفیت های قانونی و رویکردهای اجرایی در حوزه مالیات گرد هم آمده بودند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این نشست با اشاره به ظرفیت های قانونی پیش بینی شده برای حمایت از ورزش گفت: در متن قوانین، بویژه در قانون برنامه هفتم که ۲۷ صدم درصد از مالیات بر ارزش افزوده به حوزه ورزش و جوانان اختصاص یافته است، ظرفیت های خوبی برای کمک به ورزش از محل منابع پایدار مالیاتی پیش بینی شده است.

سبحانیان طرح نشان دار کردن مالیات را ظرفیت مهم دیگری برای تامین اعتبار مورد نیاز طرح های ورزشی برشمرد و گفت: در طرح نشان دار کردن مالیات منابع قابل توجهی به حوزه ورزش اختصاص یافته است. به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در طرح نشان دار کردن مالیات در سال جاری، ۱۲۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد ریال برای حوزه ورزش و جوانان پیش بینی شده است.

وی تاکید کرد: اطلاع رسانی بیشتر از جانب وزارت ورزش و دستگاه های ذینفع در خصوص طرح نشان دار کردن مالیات می تواند زمینه مناسبت تری برای جلب مشارکت های مردمی برای تامین اعتبار پروژه های ورزشی فراهم کند.

سبحانیان همچنین ظرفیت پیش بینی شده در بند (خ) ماده (۲۰) برنامه پنجساله هفتم پیشرفت را نیز یکی دیگر از ظرفیت های قانونی موجود برای جلب مشارکت های مردمی در توسعه طرح های ورزشی عنوان کرد و گفت: اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و جلب اعتماد مودیان نقش مهمی در بهره مندی حداکثری از این ظرفیت های قانونی دارد.

به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت ورزش و جوانان در جذب و اختصاصی کردن منابع پایدار برای حوزه متبوع خود از سایر دستگاه ها پیشروتر است.

سبحانیان ضمن تاکید بر بهره گیری از ظرفیت های قانونی در حمایت از ورزش گفت: در حوزه اجرا نیز رویکرد ما در سازمان امور مالیاتی بر این قرار گرفته است که تا آنجا که ممکن است با هم اندیشی و تعامل مسیر اجرای تکالیف قانونی را هموارتر کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه این سازمان از تداوم جلسات هم اندیشی برای حل و فصل مشکلات فدراسیون های ورزشی در حوزه انجام تکالیف مالیاتی استقبال می کند، گفت: رویکرد ما در نظام مالیاتی این است که مشکلات مربوط به عملکرد مودیان و فعالان اقتصادی در سال های گذشته را با نگاه به آینده حل و فصل کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین با اشاره به عملکرد سازمان در افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: برخلاف تصوری که وجود دارد، افزایش درآمدهای مالیاتی که عمدتا در حوزه مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است، ناشی از تورم نیست، چرا که بخش عمده تورم مربوط به کالاهای اساسی و خوراکی است که از مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

به گفته سبحانیان، رشد درآمدهای مالیاتی ناشی از تقویت فرایندهای هوشمندسازی، استقرار سامانه مودیان و حذف صورتحساب های کاغذی بوده است که این موارد به کاهش فرار مالیاتی و افزایش صحت خوداظهاری مودیان انجامیده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این نشست با اشاره به استقرار سامانه مودیان و ضرورت صدور صورتحساب الکترونیکی توسط فعالان اقتصادی مشمول گفت: سازمان امور مالیاتی کشور از آمادگی لازم برای ارائه آموزش و راهنمایی در خصوص انجام تکالیف مالیاتی مرتبط با صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار است.

در این نشست محمد برزگری، معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی نیز پاسخگوی برخی سوالات و مسائل مطرح شده توسط روسای فدراسیون های ورزشی بود. برزگری در این نشست با تاکید بر الزام صدور صورتحساب الکترونیکی، از فعالان این حوزه خواست با توجه به پیش بینی جرایم ناشی از عدم صدور صورت صورتحساب الکترونیکی و محرومیت از معافیت ها و نرخ صفر مالیاتی، انجام تکالیف خود در این حوزه را با جدیت بیشتری در دستور کار قرار دهند.

معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی همچنین با اشاره به سهم عمده مالیات بر ارزش افزوده از رشد درآمدهای مالیاتی در سال جاری گفت: افزایش درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده نقش مهمی در افزایش منابع درآمدی پایدار برای تمامی بخش ها از جمله حوزه ورزش و جوانان خواهد داشت.