  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۴

دوحه مدعی شد: آمریکا به دنبال دستیابی به توافق با ایران است!

دوحه مدعی شد: آمریکا به دنبال دستیابی به توافق با ایران است!

سخنگوی وزارت خارجه قطر ادعا کرد: ما از مقامات دولت آمریکا اطمینان‌خاطر گرفته‌ایم که واشنگتن به دنبال دستیابی به توافق با ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: حدود 2 هفته است که در حال تبادل ایده‌ های مختلف درباره ازسرگیری مذاکرات با ایران هستیم. ما از طریق تیم میانجی‌گر خود با تهران و واشنگتن در تلاشیم تا امکان ازسرگیری مذاکرات را بررسی کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر سپس افزود: میانجی‌گران ما هم‌ اکنون در حال تردد میان پایتخت‌ های مختلف هستند تا در این مسیر پیشرفتی حاصل شود. ما از مقامات دولت آمریکا اطمینان‌خاطر گرفته‌ایم که واشنگتن به دنبال دستیابی به توافق است.

ماجد الانصاری سپس بی اشاره به تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و ناامن سازی تنگه راهبردی هرمز، ادعا کرد: ما به راهکاری منطقه‌ای برای تضمین ثبات و تفاهمی بین‌المللی برای حفاظت از آبراه‌هایی همچون تنگه هرمز نیاز داریم. قرار دادن آبراه‌ها تحت حاکمیت یک دولت خاص و استفاده از آن‌ها به عنوان سلاح، رویه‌ای خطرناک برای همه ما ایجاد می‌کند!

کد مطلب 6953040

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
      0 0
      پاسخ
      قطر میگوید.. آمریکا خواهان تفاهم است!!...دقیقا مثل دفعات قبل...با ترور و بمباران کودکان..آماده تفاهم هستیم!!!!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه