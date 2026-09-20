دوحه مدعی شد: آمریکا به دنبال دستیابی به توافق با ایران است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: حدود 2 هفته است که در حال تبادل ایده های مختلف درباره ازسرگیری مذاکرات با ایران هستیم. ما از طریق تیم میانجیگر خود با تهران و واشنگتن در تلاشیم تا امکان ازسرگیری مذاکرات را بررسی کنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه قطر سپس افزود: میانجیگران ما هم اکنون در حال تردد میان پایتخت های مختلف هستند تا در این مسیر پیشرفتی حاصل شود. ما از مقامات دولت آمریکا اطمینانخاطر گرفتهایم که واشنگتن به دنبال دستیابی به توافق است.
ماجد الانصاری سپس بی اشاره به تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و ناامن سازی تنگه راهبردی هرمز، ادعا کرد: ما به راهکاری منطقهای برای تضمین ثبات و تفاهمی بینالمللی برای حفاظت از آبراههایی همچون تنگه هرمز نیاز داریم. قرار دادن آبراهها تحت حاکمیت یک دولت خاص و استفاده از آنها به عنوان سلاح، رویهای خطرناک برای همه ما ایجاد میکند!
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