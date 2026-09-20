  1. استانها
  2. ایلام
۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۰

توزیع ۱۱ هزار بسته تحصیلی بین دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد ایلام

توزیع ۱۱ هزار بسته تحصیلی بین دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد ایلام

ایلام - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ایلام از توزیع ۱۱ هزار بسته تحصیلی بین دانش‌آموزان تحت پوشش این نهاد در قالب پویش «آینده‌ساز باشیم» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مرادی‌پویانی عصر یکشنبه در مراسم توزیع بسته های نوشت افزار بین دانش آموزان با اشاره به اینکه این پویش با هدف تأمین و توزیع لوازم‌التحریر مورد نیاز دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد در سراسر کشور در حال اجراست، اظهار داشت: در استان ایلام نیز ۱۱ هزار بسته تحصیلی برنامه‌ریزی شده که این بسته‌ها تا پایان هفته و پیش از آغاز مدارس به دست خانواده‌ها خواهد رسید.

وی با بیان اینکه این اقدام در راستای عدالت آموزشی و ارائه خدمت به دانش‌آموزان مستمند مورد حمایت کمیته امداد قرار گرفته، تصریح کرد: همه تلاش مجموعه کمیته امداد استان، حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و فراهم کردن زمینه تحصیل آنان است و این روند در طول سال تحصیلی نیز ادامه خواهد داشت.

مرادی‌پویانی در پایان با تأکید بر اینکه توزیع بسته‌های تحصیلی با هدف کاهش دغدغه‌های خانواده‌های مددجو انجام می‌شود، گفت: با همکاری خیرین و نهادهای حمایتی، تلاش می‌شود هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات مالی از تحصیل بازنماند؛ بی‌درنگ این رویکرد، گامی مؤثر در جهت توانمندسازی خانواده‌های نیازمند محسوب می‌شود.

کد مطلب 6953070

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه