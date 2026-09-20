به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مرادی‌پویانی عصر یکشنبه در مراسم توزیع بسته های نوشت افزار بین دانش آموزان با اشاره به اینکه این پویش با هدف تأمین و توزیع لوازم‌التحریر مورد نیاز دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد در سراسر کشور در حال اجراست، اظهار داشت: در استان ایلام نیز ۱۱ هزار بسته تحصیلی برنامه‌ریزی شده که این بسته‌ها تا پایان هفته و پیش از آغاز مدارس به دست خانواده‌ها خواهد رسید.

وی با بیان اینکه این اقدام در راستای عدالت آموزشی و ارائه خدمت به دانش‌آموزان مستمند مورد حمایت کمیته امداد قرار گرفته، تصریح کرد: همه تلاش مجموعه کمیته امداد استان، حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و فراهم کردن زمینه تحصیل آنان است و این روند در طول سال تحصیلی نیز ادامه خواهد داشت.

مرادی‌پویانی در پایان با تأکید بر اینکه توزیع بسته‌های تحصیلی با هدف کاهش دغدغه‌های خانواده‌های مددجو انجام می‌شود، گفت: با همکاری خیرین و نهادهای حمایتی، تلاش می‌شود هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات مالی از تحصیل بازنماند؛ بی‌درنگ این رویکرد، گامی مؤثر در جهت توانمندسازی خانواده‌های نیازمند محسوب می‌شود.