به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مرادیپویانی عصر یکشنبه در مراسم توزیع بسته های نوشت افزار بین دانش آموزان با اشاره به اینکه این پویش با هدف تأمین و توزیع لوازمالتحریر مورد نیاز دانشآموزان تحت پوشش کمیته امداد در سراسر کشور در حال اجراست، اظهار داشت: در استان ایلام نیز ۱۱ هزار بسته تحصیلی برنامهریزی شده که این بستهها تا پایان هفته و پیش از آغاز مدارس به دست خانوادهها خواهد رسید.
وی با بیان اینکه این اقدام در راستای عدالت آموزشی و ارائه خدمت به دانشآموزان مستمند مورد حمایت کمیته امداد قرار گرفته، تصریح کرد: همه تلاش مجموعه کمیته امداد استان، حمایت از دانشآموزان نیازمند و فراهم کردن زمینه تحصیل آنان است و این روند در طول سال تحصیلی نیز ادامه خواهد داشت.
مرادیپویانی در پایان با تأکید بر اینکه توزیع بستههای تحصیلی با هدف کاهش دغدغههای خانوادههای مددجو انجام میشود، گفت: با همکاری خیرین و نهادهای حمایتی، تلاش میشود هیچ دانشآموزی به دلیل مشکلات مالی از تحصیل بازنماند؛ بیدرنگ این رویکرد، گامی مؤثر در جهت توانمندسازی خانوادههای نیازمند محسوب میشود.
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