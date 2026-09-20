هیچ کلاس درسی در آبیک بدون معلم نخواهد ماند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان آبیک با اشاره به نزدیکشدن ماه مهر و آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: تمامی مقدمات و الزامات بازگشایی حضوری مدارس باید از پیش پیشبینی و فراهم شود تا دانشآموزان سال تحصیلی را در فضایی مناسب آغاز کنند.
وی افزود: پس از چند ماه دوری دانشآموزان از کلاس درس و مدرسه، باید با زیباسازی مدارس و برگزاری برنامههای مناسب برای روز اول مهر، محیط مدارس را برای حضور دانشآموزان با شوق، نشاط و انگیزه آماده کنیم.
فرماندار آبیک تأکید کرد: هیچ کلاس درسی نباید بدون معلم باشد و هیچ دانشآموزی نیز به هیچ دلیلی نباید از تحصیل باز بماند؛ بنابراین باید همه ظرفیتها برای تحقق این موضوع به کار گرفته شود.
حسینی ادامه داد: در جلسه شورای آموزش و پرورش، موضوع زیباسازی مدارس، نوسازی تجهیزات آموزشی و برگزاری جشن روز اول مهر مورد بررسی قرار گرفت و تمهیدات لازم برای آغاز مناسب سال تحصیلی مورد توجه قرار گرفت.
وی همچنین با اشاره به ضرورت فراهمکردن شرایط حضور دانشآموزان معلول در مدارس گفت: الزامات زیرساختی حضور دانشآموزان معلول در کلاسهای درس مدارس استثنایی با مشارکت و همکاری شهرداری بررسی شده است.
فرماندار آبیک افزود: سرویسدهی به ۴۱ دانشآموز معلول نیز در این جلسه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت تا این دانشآموزان بتوانند بدون مانع در کلاسهای درس حاضر شوند.
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