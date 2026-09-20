به گزارش خبرگزاری مهر، نشست رسانهای شصتوپنجمین سالگرد اتحادیه خبرگزاریهای آسیا و اقیانوسیه (اوآنا) با حضور نمایندگان خبرگزاریهای عضو و به میزبانی خبرگزاری تاس در مسکو آغاز به کار کرد.
این نشست از ۱۹ سپتامبر در مسکو آغاز شده و تا ۲۳ سپتامبر ادامه دارد. در این رویداد اعضای کمیتههای اوآنا و نمایندگان خبرگزاریهای عضو حضور دارند و در برنامههای مختلف آن مشارکت میکنند.
در نخستین بخش این برنامه، پنجاهوهشتمین نشست هیئت اجرایی اوآنا روز ۲۰ سپتامبر برگزار شد. در این نشست که با حضور کمیتههای فنی و اخلاقی همراه بود، صورتجلسه نشست پیشین، گزارش مالی سازمان و برنامههای آتی اوآنا مورد بررسی قرار گرفت.
برنامه اصلی رویداد روز ۲۱ سپتامبر دنبال میشود و با افتتاح نمایشگاه عکس اوآنا با عنوان «تاریخ و توسعه: ۶۵ سال تبادل اطلاعات در منطقه آسیا و اقیانوسیه» و برگزاری نشست عمومی شصتوپنجمین سالگرد این سازمان ادامه خواهد یافت.
نشست عمومی با عنوان «اوآنا: ۶۵ سال تجربه؛ ساخت جامعه رسانهای پایدار و نقش سازمان در شکلدهی به آینده عرصه اطلاعات منطقه» برگزار میشود. آندری کونداشوف، رئیس اوآنا و مدیرعامل خبرگزاری تاس، نیز از سخنرانان این نشست خواهد بود.
در ادامه برنامههای این روز، تفاهمنامه همکاری میان اتحادیه خبرگزاریهای آسیا و اقیانوسیه و شبکه جهانی راستیآزمایی (GFCN) به امضا میرسد. همچنین سه نشست تخصصی با محوریت مقابله با اطلاعات نادرست و اخبار جعلی، رسانه و هوش مصنوعی و حفظ استانداردهای حرفهای در تولید محتوا برگزار خواهد شد.
محمدمهدی رحمتی، مدیرعامل گروه رسانهای مهر، نیز به نمایندگی از ایران در این رویداد سخنرانی خواهد کرد. رحمتی در پنل نخست با عنوان «راهکارهای مقابله با گسترش اطلاعات نادرست و اخبار جعلی» در کنار مدیران و مسئولان خبرگزاریهایی از اندونزی، افغانستان، ایران و روسیه دیدگاههای خود را ارائه خواهد کرد.
گروهی از مدیران و نمایندگان گروه رسانهای مهر نیز به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این نشست حضور دارند و در بخشهای مختلف رویداد و برنامههای تخصصی آن مشارکت خواهند کرد.
مراسم اختتامیه، اهدای جوایز اوآنا ۲۰۲۶ و امضای تفاهمنامههای همکاری میان خبرگزاریها از دیگر برنامههای روز ۲۱ سپتامبر خواهد بود.
برنامههای نشست رسانهای اوآنا روز ۲۲ سپتامبر با حضور شرکتکنندگان در مجمع بینالمللی «گفتوگو درباره اخبار جعلی ۴.۰» ادامه پیدا میکند. در این بخش، نشست عمومی «همکاری بینالمللی در حوزه تابآوری اطلاعاتی: اصول حفاظت مشترک و مسئولیت متقابل» برگزار خواهد شد و پس از آن پنل مشترک اوآنا و GFCN با موضوع «ایجاد رویکردهای مشترک برای مقابله با اطلاعات نادرست» برگزار میشود.
نشست رسانهای شصتوپنجمین سالگرد اوآنا روز ۲۳ سپتامبر با خروج شرکتکنندگان از مسکو به پایان خواهد رسید.
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