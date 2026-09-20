به گزارش خبرنگار مهر، فرشته حشمتیان عصر یکشنبه در جریان دیدار با نماینده ولیفقیه در کردستان، ضمن ابلاغ سلام و پیام وزیر آموزش و پرورش به حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی، اظهار کرد: همه ما مدیون شهدا هستیم و بهویژه شهدای فرهنگی و دانشآموز باید در آغاز سال تحصیلی به عنوان الگوهای تربیتی به دانشآموزان معرفی و یاد آنان در مدارس زنده نگه داشته شود.
وی افزود: همکاران آموزش و پرورش کردستان در مدت اخیر نشان دادهاند که با اعتقاد و انگیزه در مسیر تعلیم و تربیت حرکت میکنند و در اجرای برنامهها و سیاستهای این وزارتخانه حضور مؤثری داشتهاند.
مشاور وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: در آخرین نشست سراسری مدیران کل آموزش و پرورش استانها و شورای معاونان، وزیر آموزش و پرورش به طور ویژه از عملکرد مدیرکل و مجموعه آموزش و پرورش کردستان تقدیر کرد و این استان را در کنار یکی دیگر از استانهای اهل سنت، از جمله استانهایی دانست که در اجرای برنامهها موجب سربلندی شدهاند.
حشمتیان ادامه داد: این موفقیتها حاصل تصمیمات مدیریتی، همدلی و همراهی مجموعه آموزش و پرورش استان و همچنین هدایت و حمایت نماینده ولیفقیه در کردستان است که همواره از رهنمودهای ایشان بهرهمند بودهایم.
«پروژه مهر» با هدف رفع موانع مدارس دنبال شد
وی با اشاره به اجرای «پروژه مهر» در آموزش و پرورش گفت: این طرح از مهر تا مهر برنامهریزی شده و بر سه محور برنامهریزی، تقسیم کار و نظارت و پیگیری استوار است.
مشاور وزیر آموزش و پرورش افزود: تعیین مشاوران و ناظران استانی با هدف حضور در کنار مجموعههای آموزش و پرورش و کمک به رفع مشکلات و گرههای موجود انجام شد و استان کردستان نیز در این چارچوب مورد پیگیری مستمر قرار گرفت.
حشمتیان با اشاره به پیگیری مشکلات آموزش و پرورش کردستان در سطح وزارتخانه عنوان کرد: تلاش بر این بوده که مسائل استان تا حد امکان از مسیر ارتباط مستقیم و پیگیری مستمر دنبال شود و برای حل مشکلات، صرفاً به مکاتبات اداری اکتفا نشود.
وی خاطرنشان کرد: وزیر آموزش و پرورش نیز در آستانه آغاز سال تحصیلی در نشست مجازی با روسای مناطق آموزش و پرورش کردستان حضور یافت و ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده، بر تداوم این مسیر تأکید کرد.
هفته نخست مهرماه؛ فرصتی برای پیوند دوباره دانشآموز و مدرسه
مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به سیاستهای این وزارتخانه برای روزهای ابتدایی سال تحصیلی گفت: آغاز سال تحصیلی صرفاً به معنای شروع فعالیتهای آموزشی نیست و باید در هفته نخست، فضای مدرسه برای برقراری ارتباط دوباره و آرام دانشآموزان با محیط آموزشی فراهم شود.
حشمتیان افزود: بر اساس تأکید وزیر آموزش و پرورش، در هفته نخست مهرماه فعالیتهای تربیتی، ورزشی و هنری مورد توجه ویژه قرار میگیرد تا دانشآموزان پس از وقفههای ایجاد شده، با آرامش و نشاط بیشتری به فضای مدرسه بازگردند.
وی با اشاره به اولویتهای تعیین شده برای آموزش و پرورش گفت: عدالت، کیفیت و هویت سه محور مهمی است که باید در برنامههای مدارس مورد توجه قرار گیرد و هر یک از این مفاهیم میتواند مبنای برنامهریزیهای گسترده تربیتی و آموزشی باشد.
تأکید بر نماز و قرآن در مدارس کردستان
حشمتیان با اشاره به میزبانی کردستان از برنامهها و اجلاسیه نماز دانشآموزی اظهار کرد: قرآن و نماز از اولویتهای مهم آموزش و پرورش است و با توجه به ظرفیتهای فرهنگی کردستان، انتظار میرود برنامههای این حوزه با هدایت و حمایت نماینده ولیفقیه در استان با جدیت دنبال شود.
وی همچنین بر ضرورت توجه به موضوع هویت دانشآموزان تأکید کرد و گفت: آغاز سال تحصیلی فرصت مناسبی است تا گفتمانهای مورد تأکید آموزش و پرورش از سطح مدیران به مدارس منتقل شود و با محوریت مدیر مدرسه، همراهی معلمان و حمایت خانوادهها، محیطی مناسب برای رشد تربیتی دانشآموزان شکل گیرد.
مشاور وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به موضوع عفاف و حجاب در مدارس گفت: این موضوع نیازمند برنامهریزی دقیق، هوشمندانه و متناسب با شرایط دانشآموزان است و آموزش و پرورش باید با رویکردی تربیتی و فرهنگی آن را دنبال کند.
حشمتیان در پایان ضمن ابلاغ پیام کتبی وزیر آموزش و پرورش به نماینده ولیفقیه در کردستان، از حمایتها و هدایتهای وی از مجموعه آموزش و پرورش استان تقدیر کرد.
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