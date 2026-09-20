به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدحامد حرزاده شب یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به جایگاه فرهنگ دفاع مقدس اظهار کرد: فرهنگ متعالی دفاع مقدس با مبانی دینی، مکتبی و شیعی توسط امام راحل(ره) پایهگذاری شد و این فرهنگ ناب در دوران دفاع مقدس معجزه کرد.
وی افزود: امروز جلوههایی از این فرهنگ در حزبالله، یمن، غزه و نقاط مختلف جهان اسلام دیده میشود و نتیجه سالها مجاهدت رزمندگان و تربیت نسلی برآمده از فرهنگ دفاع مقدس است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان یزد با اشاره به حوادث ماههای اخیر گفت: در یک مقطع حساس و خطیر از تاریخ تمدن ایران قرار داریم و در این شرایط، مردم با هر سن، جنسیت و تفکری محکم پای کشور ایستادند.
حرزاده ادامه داد: این روحیه فقط در نیروهای مسلح دیده نمیشود، بلکه در میان مردم و نیروهای مختلف نظامی و انتظامی نیز جلوه دارد و نمونههای آن در صحنههای مختلف ماههای اخیر قابل مشاهده بود.
وی با بیان اینکه شعار محوری هفته دفاع مقدس امسال «لبیک یا خامنهای» است، گفت: برنامههای این هفته با محوریت حضور مردم طراحی شده و بسیاری از برنامهها در دل تجمعات مردمی برگزار خواهد شد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان یزد درباره برنامههای این اداره کل در هفته دفاع مقدس اظهار کرد: برنامه محوری، همایش تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس است که ۳۱ شهریور همزمان با سراسر کشور در استان یزد برگزار میشود.
حرزاده افزود: این برنامه در دو بخش استانی و ارتباط با تهران برگزار خواهد شد و در مجموع ۵۰۰ نفر از پیشکسوتان دفاع مقدس در آن مورد تجلیل قرار میگیرند.
وی با اشاره به نقش رزمندگان، جانبازان، نیروهای فراجا، وزارت دفاع و هوافضا در دفاع از کشور بیان کرد: باید از شهدای یزدی جنگ ۱۲ روزه و شهدای شهرک موشکی از جمله شهید حسین کمالی و شهید امید رحیمی و همچنین شهدای یزدی جنگ رمضان از جمله شهید محسن زارع یاد کنیم.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان یزد از رونمایی ۴۵ عنوان کتاب دفاع مقدس در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: این آثار توسط انتشارات خطشکنان وابسته به اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان یزد و طی یک سال گذشته تهیه شده است.
حرزاده همچنین از راهاندازی فروشگاه مجازی انتشارات خطشکنان خبر داد.
وی برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی در سطح استان و کشور را از دیگر برنامهها اعلام کرد و گفت: کتاب «راند طلایی» نوشته آمنه مرادی که در استان به چاپ سوم رسیده، محور این مسابقه خاطراتی از شهید حسین سرسنگی خواهد بود و ۲۰۰ میلیون تومان جایزه برای آن در نظر گرفته شده است.
حرزاده در پایان از آغاز مجدد بازدیدهای دانشآموزی از مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس پس از هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: این برنامه دو سال است که اجرا میشود و در سال ۱۴۰۳، ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر و در سال ۱۴۰۴ نیز ۱۵ هزار دانشآموز شهرستان یزد با همکاری آموزش و پرورش و بسیج دانشآموزی در آن شرکت کردند.
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