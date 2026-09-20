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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۱۷

۴۵ عنوان کتاب دفاع مقدس در یزد رونمایی می‌شود

۴۵ عنوان کتاب دفاع مقدس در یزد رونمایی می‌شود

یزد- مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد همزمان با هفته دفاع مقدس از ۴۵ عنوان کتاب حوزه دفاع مقدس رونمایی می‌شود و ۵۰۰ نفر از پیشکسوتان دفاع مقدس مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدحامد حرزاده شب یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به جایگاه فرهنگ دفاع مقدس اظهار کرد: فرهنگ متعالی دفاع مقدس با مبانی دینی، مکتبی و شیعی توسط امام راحل(ره) پایه‌گذاری شد و این فرهنگ ناب در دوران دفاع مقدس معجزه کرد.

وی افزود: امروز جلوه‌هایی از این فرهنگ در حزب‌الله، یمن، غزه و نقاط مختلف جهان اسلام دیده می‌شود و نتیجه سال‌ها مجاهدت رزمندگان و تربیت نسلی برآمده از فرهنگ دفاع مقدس است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد با اشاره به حوادث ماه‌های اخیر گفت: در یک مقطع حساس و خطیر از تاریخ تمدن ایران قرار داریم و در این شرایط، مردم با هر سن، جنسیت و تفکری محکم پای کشور ایستادند.

حرزاده ادامه داد: این روحیه فقط در نیروهای مسلح دیده نمی‌شود، بلکه در میان مردم و نیروهای مختلف نظامی و انتظامی نیز جلوه دارد و نمونه‌های آن در صحنه‌های مختلف ماه‌های اخیر قابل مشاهده بود.

وی با بیان اینکه شعار محوری هفته دفاع مقدس امسال «لبیک یا خامنه‌ای» است، گفت: برنامه‌های این هفته با محوریت حضور مردم طراحی شده و بسیاری از برنامه‌ها در دل تجمعات مردمی برگزار خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد درباره برنامه‌های این اداره کل در هفته دفاع مقدس اظهار کرد: برنامه محوری، همایش تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس است که ۳۱ شهریور همزمان با سراسر کشور در استان یزد برگزار می‌شود.

حرزاده افزود: این برنامه در دو بخش استانی و ارتباط با تهران برگزار خواهد شد و در مجموع ۵۰۰ نفر از پیشکسوتان دفاع مقدس در آن مورد تجلیل قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به نقش رزمندگان، جانبازان، نیروهای فراجا، وزارت دفاع و هوافضا در دفاع از کشور بیان کرد: باید از شهدای یزدی جنگ ۱۲ روزه و شهدای شهرک موشکی از جمله شهید حسین کمالی و شهید امید رحیمی و همچنین شهدای یزدی جنگ رمضان از جمله شهید محسن زارع یاد کنیم.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد از رونمایی ۴۵ عنوان کتاب دفاع مقدس در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: این آثار توسط انتشارات خط‌شکنان وابسته به اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد و طی یک سال گذشته تهیه شده است.

حرزاده همچنین از راه‌اندازی فروشگاه مجازی انتشارات خط‌شکنان خبر داد.

وی برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی در سطح استان و کشور را از دیگر برنامه‌ها اعلام کرد و گفت: کتاب «راند طلایی» نوشته آمنه مرادی که در استان به چاپ سوم رسیده، محور این مسابقه خاطراتی از شهید حسین سرسنگی خواهد بود و ۲۰۰ میلیون تومان جایزه برای آن در نظر گرفته شده است.

حرزاده در پایان از آغاز مجدد بازدیدهای دانش‌آموزی از مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس پس از هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: این برنامه دو سال است که اجرا می‌شود و در سال ۱۴۰۳، ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر و در سال ۱۴۰۴ نیز ۱۵ هزار دانش‌آموز شهرستان یزد با همکاری آموزش و پرورش و بسیج دانش‌آموزی در آن شرکت کردند.

کد مطلب 6953130

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