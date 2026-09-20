نشست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیئت دولت به میزبانی وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این نشست ضمن ارائه گزارشی از مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های وزارت بهداشت در حوزه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موضوعات و پیشنهادهای دستگاه‌های مختلف در حوزه فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیئت دولت یکی از کمیسیون‌های تخصصی دولت است که پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی را در سطح کارشناسی و مدیریتی بررسی می‌کند. این پیشنهادها پس از بررسی در کمیسیون تخصصی و اعمال اصلاحات و تکمیل موارد مورد نیاز، در سطوح بالاتر دولت نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در این جلسه، پیشنهادهایی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، شورای عالی بیمه سلامت کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح و بررسی شد و مباحث مرتبط با اصلاح برخی مقررات و موضوعات فرهنگی و اجتماعی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این نشست گزارشی از مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های وزارت بهداشت ارائه کرد و به تشریح وضعیت آموزش پزشکی، آمادگی نظام سلامت در شرایط غیرمترقبه، عملکرد حوزه سلامت در جریان جنگ ۴۰ روزه و برنامه‌های وزارت بهداشت برای استمرار خدمات سلامت پرداخت.