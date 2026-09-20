به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی شامگاه یکشنبه در شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی اظهار کرد: این شورا وظیفهای مهمتر از فراهم کردن زمینه بازگشایی مدارس در آرامش کامل و ایجاد اطمینان خاطر برای دانشآموزان و خانوادهها ندارد.
وی با تأکید بر اینکه نباید برای ثبتنام دانشآموزان مبلغی دریافت شود، افزود: همه دستگاههای اجرایی باید در راستای اجرای مطلوب پروژه مهر و آمادهسازی مدارس با آموزش و پرورش همکاری کنند.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اجرای طرح توسعه عدالت در فضاهای آموزشی گفت: اولویت نخست در آستانه سال تحصیلی جدید، آمادهسازی فضاهای آموزشی است و پروژههایی که برای بهرهبرداری در آستانه مهرماه برنامهریزی شدهاند باید با جدیت دنبال شوند تا دانشآموزان از ابتدای سال تحصیلی در فضاهای جدید تحصیل کنند.
هاشمی بر تسریع در روند تکمیل پروژههای آموزشی تأکید کرد و افزود: بهرهبرداری از فضاهای آموزشی باید به گونهای باشد که پاسخگوی نیاز دانشآموزان در آغاز سال تحصیلی باشد.
وی درباره پوشاک مدارس نیز گفت: بررسیهای انجامشده نشان میدهد پوشاک تولیدی مدارس در استان از کیفیت و استاندارد مناسبی برخوردار است و از نظر قیمت نیز شرایط قابل قبولی نسبت به سایر استانها دارد، با این حال قیمت و کیفیت پوشاک مدارس باید به صورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد.
سیمای شهر برای آغاز سال تحصیلی آماده شود
استاندار خراسان جنوبی بر ضرورت آمادهسازی فضاهای شهری همزمان با آغاز سال تحصیلی تأکید کرد و گفت: دانشآموزان باید در نخستین روز مدرسه، تفاوت محسوسی را در سیمای شهر مشاهده کنند.
هاشمی افزود: شهرداریها باید نسبت به نظافت، رنگآمیزی، فضاسازی، نصب پرچم و المانهای مناسب و بهویژه پاکیزگی محیط پیرامون مدارس اهتمام بیشتری داشته باشند.
وی ساماندهی و نظارت بر سرویس مدارس را از دیگر موضوعات مهم در آستانه بازگشایی مدارس دانست و گفت: هماهنگی بین آموزش و پرورش، شهرداری، پلیس راهور و دیگر دستگاههای مرتبط باید به گونهای باشد که تردد دانشآموزان با حداکثر ایمنی و کمترین دغدغه برای خانوادهها انجام شود.
استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: مدیریت مطلوب ترافیک، بهویژه در ساعات آغاز و پایان فعالیت مدارس، نیازمند برنامهریزی دقیق و حضور میدانی دستگاههای مسئول است.
تأمین لوازمالتحریر دانشآموزان نیازمند
هاشمی همچنین به اقدامات انجامشده برای تأمین لوازمالتحریر دانشآموزان نیازمند اشاره کرد و گفت: کمیته امداد امام خمینی(ره)، هلال احمر، بهزیستی و دیگر مجموعههای حمایتی اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام دادهاند.
وی افزود: ضروری است ادارهکل امور اجتماعی استانداری نیز ظرفیت تشکلهای مردمنهاد را برای حمایت از دانشآموزان نیازمند ساماندهی کرده و گزارشی از میزان مشارکت و بستههای تهیهشده به استانداری ارائه کند.
استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه سال تحصیلی جدید به صورت حضوری و با آمادگی کامل آغاز میشود، بر برگزاری برنامههای مناسب به مناسبت بازگشایی مدارس تأکید کرد.
هاشمی گفت: جشنهای بازگشایی مدارس باید با برنامهریزی مناسب، ایجاد فضای بانشاط و متناسب با شأن دانشآموزان برگزار و اطلاعرسانی درباره این برنامهها نیز به شکل مطلوب انجام شود.
وی با قدردانی از همراهی معلمان و فرهنگیان در برنامههای مختلف، به نقش آنان در شرایط دشوار و دوران جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: فرهنگیان در کنار دیگر گروههای جامعه پای کار بودند و همانگونه که رزمندگان در میدانهای مختلف ایستادگی کردند، معلمان نیز در میدان تعلیم و تربیت و حفظ جریان آموزش نقش مهمی ایفا کردند.
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