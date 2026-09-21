به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم پالیده شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به افزایش بیماریهای تنفسی جدید و برای جلوگیری از شیوع این بیماریها و تعطیلی مدارس، لازم است همه مدارس به مواد شوینده و صابون مایع مجهز باشند.
وی افزود: رعایت بهداشت در مدارس باید جدی گرفته شود و تراکم دانشآموزان و فاصله مناسب نیز مورد توجه قرار گیرد.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان گنبدکاووس ادامه داد: اگر دانشآموزی به بیماری تنفسی، حتی سرماخوردگی ساده، مبتلا شد، مدیران مدارس و رابطان بهداشتی باید توصیه کنند این دانشآموز از سایر دانشآموزان جدا شود یا در منزل بماند و استراحت کند و پس از بهبودی به مدرسه بازگردد.
پالیده گفت: بر اساس رصد مرکز بهداشت، موارد بیماریهای تنفسی در شهرستان گنبدکاووس افزایش داشته و مواردی از کرونا نیز گزارش شده است.
وی با اشاره به مشاهده بیماریهای تنفسی در میان بزرگسالان اظهار کرد: در حوزه مدارس و دانشگاهها نیز لازم است با رعایت بهداشت فردی و توجه به توصیههای بهداشتی، از شیوع بیماری جلوگیری شود.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان گنبدکاووس همچنین از آمادگی شبکه بهداشت برای آموزش و نظارت بر وضعیت بهداشتی مدارس خبر داد و گفت: همکاران ما در ۱۱۲ خانه بهداشت، ۱۶ پایگاه بهداشت و مراکز جامع سلامت شهرستان آمادگی دارند آموزشهای لازم در زمینه پیشگیری را ارائه دهند و بازدیدهای دورهای از مدارس را هر دو هفته یکبار انجام دهند.
پالیده بر همکاری مدیران مدارس با مجموعه بهداشت تأکید کرد و افزود: مدیران مدارس باید همکاری لازم را داشته باشند تا اقدامات پیشگیرانه و آموزشی برای حفظ سلامت دانشآموزان به شکل مطلوب انجام شود.
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