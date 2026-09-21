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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۲۴

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

پرچمدار ایران چهارم شد

پرچمدار ایران چهارم شد

زهرا کیانی یکی از دو پرچمدار ایران در افتتاحیه بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ از کسب مدال در مسابقات ووشو این دوره بازی‌ها بازماند و به عنوان چهارمی بسنده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از رقابت‌های ووشو بازیهای آسیایی ۲۰۲۶، امروز (دوشنبه ۳۱ شهریور) زهرا کیانی یکی از دو پرچمدار کاروان ایران در فرم‌ چانگ‌چوان به رقابت با ۱۵ حریف آسیایی دیگر خود پرداخت.

کیانی با لباسی صورتی رنگ به اجرای زیبای فرم چانگ چوان پرداخت و حرکت چرخشی وی در هوا تشویق تمامی تماشاگران حاضر در سالن را بر انگیخت تا داوران امتیاز ۹،۷۰۳ را برای دختر تالو ایران ثبت کنند. با این حال در این فرم نماینده هنگ‌کنگ با ۹،۷۱۳ اول شد، نماینده ماکائو با امتیاز ۹،۷۱۰ دوم شد و نماینده اندونزی هم با امتیاز ۹،۷۰۶ سوم شدند و زهرا کیانی هم با سه هزارم اختلاف امتیاز در نهایت با ۹،۷۰۳ بعنوان چهارمی بسنده کند.

مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک و نایب رئیس ووشو آسیا و ثریا آقایی عضو کمیته بین المللی المپیک با حضور در سالن هنرهای رزمی شهر آیچی محل برگزاری رقابت ها به اتفاق امیر صدیقی رئیس فدراسیون از نزدیک شاهد این مسابقات بودند.

در مسابقات عصر امروز دیانا رحیمی ۱۸ ساله در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم ساندای زنان با ژانگ چینی مبارزه می کند، مهدی کرمانی ۲۴ ساله در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم ساندای مردان با عبدالحمید ۱۸ ساله ازبکستانی و شجاع پناهی ۲۵ ساله نیز با حضرت عوض گیلیدیو ۱۸ ساله ترکمنستانی مصاف خواهد داد.

کد مطلب 6953269

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