قضاوت سه داور ایرانی ژیمناستیک هنری مردان در ناگویا

به گزارش خبرگزاری مهر، بیستمین دوره بازیهای آسیایی ژاپن ناگویا ۲۰۲۶ با حضور ۱۰ ورزشکار ژیمناستیک ایران شامل ۷ مرد و ۳ زن و همچنین ۷ داور شامل ۴ زن و ۳ مرد برگزار خواهد شد. تیم ملی ژیمناستیک هنری مردان ایران نیز روز دوشنبه هفته جاری از ساعت ۴:۳۰ صبح به وقت ایران، رقابت خود را در وسیله پرش خرک آغاز خواهد کرد.
سعید اسبویی زنگیانی، داور جوان ایران، در مرحله مقدماتی رقابتها در وسیله دارحلقه قضاوت خواهد کرد. سیدامید شیخ احمدی نیز به عنوان داور D۲ وسیله خرک حلقه، در مراحل مقدماتی و فینال این رقابتها حضور خواهد داشت.
همچنین سیدحمیدرضا هاشمی، عضو کمیته فنی آسیا، به عنوان سوپروایزر حرکات زمینی در مراحل مقدماتی و فینال رقابتهای ژیمناستیک هنری مردان بازیهای آسیایی ناگویا فعالیت خواهد کرد.
تنها مدالآوری ژیمناستیک ایران در تاریخ بازیهای آسیایی، عنوان نایب قهرمانی مهدی الفتی در بازیهای ۲۰۲۲ هانگژو بود.
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