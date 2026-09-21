سرهنگ هادی حسن‌دوست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شش ماه پیش‌رو بسیار راهبردی، حیاتی و سرنوشت‌ساز است و در هیچ برهه زمانی مثل الان، جبهه حق و باطل تمام‌قد با یکدیگر درگیر نبوده‌اند.

وی در ادامه افزود: راهبرد و هدف دشمن در شش ماه پیش‌رو این است که در گام اول با استفاده از عناصر خودفروخته‌ اغتشاش ایجاد کند و امنیت را از بین ببرد و به محض اینکه ناامنی را آغاز کنند، تمام‌قد آمریکا و اسرائیل وارد میدان خواهند شد و بلافاصله در مرزهای غربی، جنوبی و جنوب شرق توسط گروهک‌های مسلح اقدام خود را عملیاتی خواهند کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت گرمه تصریح کرد: دشمن در سه جبهه همزمان شامل اغتشاشات داخلی، جنگ تمام‌عیار اسرائیلی و آمریکایی و درگیری مرزی، نقشه خود را عملیاتی کرده و شوخی‌بردار نیست.

حسن‌دوست بیان کرد: راهبرد ما در این شرایط این است که تسلیم نشویم، مردم را به حمایت از نظام بیاوریم، تسلط خود را بر تنگه هرمز تثبیت کنیم و از یک کشور تحریم‌شونده به یک کشور تحریم‌کننده تبدیل شویم.

وی در پایان گفت: امروز هر کشوری که با ما سر خصومت داشته باشد، اجازه عبور نمی‌دهیم و پس از حل مسئله با جمهوری اسلامی، مجوز عبور می‌دهیم و از این طریق برای کشور تولید درآمد می‌کنیم، تحریم‌ها را بی‌اثر می‌کنیم، شکوفایی اقتصادی ایجاد می‌کنیم و به قدرت منطقه تبدیل می‌شویم.