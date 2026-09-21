به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین انوری صبح دوشنبه در جلسه برنامه‌ریزی برنامه‌های هفته دفاع مقدس شهرستان بویراحمد، با تشریح برنامه‌های این هفته اظهار کرد: امسال برنامه‌های هفته دفاع مقدس با محوریت حضور مردم و استفاده از ظرفیت خیابان جمهوری اسلامی یاسوج برگزار خواهد شد.

وی افزود: با توجه به حضور خودجوش مردم در خیابان جمهوری اسلامی، تلاش شده برنامه‌های این هفته متناسب با این ظرفیت طراحی شود و برنامه‌های شبانه از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز و حداکثر تا ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه ادامه دارد.

آغاز هفته با پیشکسوتان دفاع مقدس

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج انصارالحسین(ع) بویراحمد گفت: سه‌شنبه ۳۱ شهریورماه، همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس و با عنوان «پیشکسوتان، طلایه‌داران ایثار و همبستگی ملی»، گردهمایی اقشار مختلف مردم، نیروهای نظامی و انتظامی، بسیجیان، عشایر، دانشجویان، دانش‌آموزان و پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت برگزار می‌شود.

سرهنگ انوری ادامه داد: این برنامه نخستین برنامه شبانه هفته دفاع مقدس در خیابان جمهوری اسلامی است و تلاش می‌شود با اجرای مناسب آن، زمینه حضور گسترده‌تر مردم در سایر شب‌های این هفته فراهم شود.

وی افزود: چهارشنبه اول مهرماه نیز برنامه «جوانان، پیشگامان و اقتدار ملی» با همکاری بسیج دانش‌آموزی و بسیج دانشجویی برگزار خواهد شد.

از گلزار شهدا تا خیابان جمهوری

سرهنگ انوری با اشاره به برنامه‌های پنجشنبه دوم مهرماه گفت: در این روز که به نام «شهیدان، جانبازان و آزادگان» نامگذاری شده، مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار مطهر شهدای شهر یاسوج برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: برنامه شبانه پنجشنبه نیز با محوریت ایثارگران و طلاب در خیابان جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد و از خانواده معظم شهدا و ایثارگران برای حضور در این برنامه دعوت می‌شود.

مادران پرجمعیت تجلیل می‌شوند

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج انصارالحسین(ع) بویراحمد از اجرای برنامه‌های ویژه زنان و خانواده در روز جمعه سوم مهرماه خبر داد و گفت: میز خدمت، میثاق صالحین و نشست خانواده و فرزندآوری از جمله برنامه‌های این روز است.

وی افزود: در این برنامه همچنین از مادران دارای فرزندان بیشتر تجلیل خواهد شد که شناسایی آنها با همکاری بسیج جامعه زنان، حوزه‌های مقاومت و امور بانوان فرمانداری انجام می‌شود.

اصناف، عشایر و جهادگران وارد میدان می‌شوند

سرهنگ انوری اظهار کرد: شنبه چهارم مهرماه برنامه «دفاع همه‌جانبه، پشتیبانی و اصناف و بازاریان» با محوریت جامعه اصناف، بازاریان و کارگران برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: یکشنبه پنجم مهرماه نیز با عنوان «مدافعان امنیت، عشایر، روستاییان و جهادگران»، همایش عشایر مسلح و گردهمایی جهادگران سازندگی شهرستان بویراحمد در خیابان جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد.

سرهنگ انوری گفت: حضور عشایر با لباس محلی و تجهیزات غیرعملیاتی نیز برای این برنامه پیش‌بینی شده است.

اجلاسیه شهدای بویراحمد در آخرین شب

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج انصارالحسین(ع) بویراحمد با اشاره به برنامه‌های ششم مهرماه گفت: آخرین روز هفته دفاع مقدس با عنوان «ولایتمداری و دشمن‌شناسی» برگزار می‌شود و نشست‌های جهاد تبیین در حوزه‌های مقاومت، پایگاه‌های بسیج، مساجد و مدارس برگزار خواهد شد.

وی افزود: اجلاسیه شهدای شهرستان بویراحمد نیز در آخرین شب هفته دفاع مقدس در خیابان جمهوری اسلامی برگزار می‌شود و رایزنی برای حضور سخنران، روایتگر و مداح از تهران در حال انجام است.

۱۰ موکب برای خدمت‌رسانی به مردم

سرهنگ انوری با اشاره به پیش‌بینی حضور گسترده مردم در برنامه‌های خیابان جمهوری اسلامی گفت: حداقل ۱۰ موکب برای خدمت‌رسانی به مردم در نظر گرفته شده و حوزه‌های مقاومت و پایگاه‌های بسیج در این زمینه مشارکت خواهند داشت.

وی افزود: آب، چای، دمنوش و شربت از جمله خدماتی است که در این موکب‌ها ارائه می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج انصارالحسین(ع) بویراحمد همچنین از پیش‌بینی سه تا چهار هزار صندلی برای برنامه‌های هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: به‌ویژه در برنامه‌های مربوط به خانواده شهدا و ایثارگران، باید شرایط مناسب برای حضور و استقرار مردم فراهم شود.

۵ هزار پرچم برای مردم

سرهنگ انوری با تأکید بر ضرورت فضاسازی شهری اظهار کرد: حدود پنج هزار پرچم برای حضور مردم پیش‌بینی شده و تلاش می‌شود مردم هنگام حضور در خیابان جمهوری اسلامی پرچم به همراه داشته باشند.

وی افزود: اجرای گروه‌های سرود، برنامه‌های قرآنی، رجزخوانی، مداحی و برنامه‌های فرهنگی و هنری نیز برای شب‌های مختل ۷ شب در خیابان جمهوری؛ بویراحمد به استقبال هفته دفاع مقدس می‌رود