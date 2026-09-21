به گزارش خبرنگار مهر، جواد اشعری صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: امسال در ایام شهادت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، ۱۵۶ دسته عزاداری برای حضور در برنامه‌های این ایام اعلام آمادگی کرده‌اند و هماهنگی‌های لازم برای حرکت این دسته‌ها به سمت حرم مطهر انجام شده است.



رئیس شورای هیئات مذهبی استان قم افزود: دسته‌های عزاداری در شب و روز شهادت حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها از حسینیه‌ها، هیئات و مکان‌های مختلف حرکت خود را آغاز می‌کنند و در برنامه‌های عزاداری حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها حضور خواهند داشت.



وی ادامه داد: این برنامه‌ها با همکاری ستاد مردمی خادمان ملیکه ایران و بر اساس جایگاه‌ها و مسیرهایی که از پیش برای حضور هیئات و دسته‌های عزاداری برنامه‌ریزی شده است، برگزار می‌شود.



اشعری با اشاره به گستردگی برنامه‌های عزاداری در این ایام بیان کرد: هیئات مذهبی از نقاط مختلف کشور و همچنین کشورهای دیگر برای حضور در قم و برگزاری مراسم عزاداری اعلام آمادگی کرده‌اند و برنامه‌های متنوعی در حرم مطهر، مسجد مقدس جمکران، حسینیه‌ها، تکایا و دیگر نقاط پیرامونی حرم برگزار خواهد شد.



وی افزود: این برنامه‌ها با هدف فراهم شدن امکان حضور و بهره‌مندی زائران و مجاوران از مراسم عزاداری حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها در نقاط مختلف شهر قم برگزار می‌شود و هیئات مذهبی در این ایام به اجرای برنامه خواهند پرداخت.



هیئات مذهبی در نقاط مختلف قم عزاداری می‌کنند



رئیس شورای هیئات مذهبی استان قم با اشاره به حضور چهره‌های شناخته‌شده عرصه سخنرانی و مداحی در مراسم سال‌های گذشته گفت: در دوره‌های گذشته نیز سخنرانان و مداحان برجسته کشور و همچنین برخی چهره‌های مذهبی از کشورهای مختلف در ایام شهادت حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها به قم مشرف شده و در هیئات مذهبی به اجرای برنامه پرداخته‌اند.



اشعری اظهار کرد: امسال نیز هیئات و مجموعه‌های مذهبی در نقاط مختلف قم برای برگزاری مراسم عزاداری آماده هستند و امیدواریم برنامه‌های پیش‌بینی شده با حضور گسترده زائران و مجاوران برگزار شود.



وی با اشاره به ضوابط برپایی مواکب در سطح شهر قم گفت: با توجه به اطلاع‌رسانی‌های قبلی، برپایی موکب در خیابان چهارمردان ممنوع اعلام شده است و موکب‌ها باید محل استقرار خود را در دیگر نقاط تعیین شده شهر انتخاب کنند.



اشعری ادامه داد: جانمایی مواکب در نقاط مختلف توسط ستاد مردمی خادمان ملیکه ایران و مجموعه همکاران این ستاد انجام می‌شود و لازم است مواکب بر اساس مکان‌های تعیین شده فعالیت کنند.



وی تأکید کرد: رعایت این موضوع برای ساماندهی برنامه‌های ایام شهادت حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها ضروری است و هیئات و موکب‌ها باید برنامه‌های خود را مطابق جانمایی انجام شده دنبال کنند.



حرکت دسته‌ها از چهارراه بازار به سمت حرم مطهر انجام می‌شود



رئیس شورای هیئات مذهبی استان قم درباره مسیر حرکت دسته‌های عزاداری نیز گفت: حرکت دسته‌های عزاداری از مبدأ خیابان چهارمردان به سمت حرم مطهر ممنوع است و مسیر تعیین شده برای دسته‌روی از چهارراه بازار قم به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها خواهد بود.



اشعری افزود: این مسیر برای حرکت دسته‌های عزاداری در نظر گرفته شده است تا هیئات بتوانند در چارچوب برنامه‌ریزی انجام شده به سمت حرم مطهر حرکت کنند و در مراسم عزاداری حضور یابند.



وی خاطرنشان کرد: اطراف حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها برای استقرار مواکب و ارائه خدمات به زائران و مجاوران آماده خواهد بود و مجموعه‌های مردمی و هیئات مذهبی در این محدوده به فعالیت خواهند پرداخت.



اشعری با قدردانی از متولیان مساجد، تکایا و هیئات مذهبی اظهار کرد: همکاری این مجموعه‌ها در برگزاری برنامه‌های ایام شهادت حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها قابل تقدیر است و امیدواریم تلاش‌های انجام شده مورد قبول خداوند متعال قرار گیرد.