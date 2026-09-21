به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا حسینی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری رویداد بینالمللی و برنامههای مردمی همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه معصومه(س) اظهار کرد: بخشی از مواکب فعال در سطح استان قم امسال در کنار خدمات مختلف، مسئولیت اجرای برنامههای فرهنگی را نیز بر عهده خواهند داشت.
وی با بیان اینکه حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد مواکب استان در حوزه فرهنگی فعالیت خواهند کرد، افزود: برنامههای پیشبینیشده برای این بخش با موضوعاتی همچون حجاب و عفاف، سبک زندگی مطابق با سیره اهلبیت(ع)، زندگی علوی، زندگی فاطمی و زندگی مهدوی برگزار میشود.
حسینی ادامه داد: معرفی شخصیت و سیره حضرت فاطمه معصومه(س) نیز از محورهای برنامههای فرهنگی مواکب خواهد بود تا خدمات فرهنگی متناسب با فضای این ایام در اختیار زائران و مجاوران حرم مطهر بانوی کرامت قرار گیرد.
قائممقام ستاد مردمی خادمان ملکه ایران همچنین با اشاره به همزمانی ایام شهادت حضرت معصومه(س) با هفته دفاع مقدس گفت: برنامههایی با موضوع دفاع مقدس نیز در مجموعه فعالیتهای فرهنگی مواکب پیشبینی شده است.
وی افزود: موضوع دفاع مقدس سوم و همچنین مباحث مرتبط با شهادت رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی نیز از دیگر محورهایی است که در برنامههای فرهنگی امسال مورد توجه قرار گرفته و مواکب در این زمینه به ارائه خدمت خواهند پرداخت.
حسینی در ادامه با تشریح بخشی از خدمات ارائهشده به مواکب اظهار کرد: امسال با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری قم، مجموعهای از استکانهای شیشهای در اختیار مواکب قرار میگیرد تا برای پذیرایی از زائران در بخشهایی مانند توزیع چای، شربت و آب مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: این اقدام با هدف استفاده از استکانهای شیشهای به جای لیوانهای کاغذی و پلاستیکی انجام میشود و مواکب میتوانند از این اقلام به صورت رایگان بهرهمند شوند.
قائممقام ستاد مردمی خادمان ملکه ایران اضافه کرد: در کنار استکانهای شیشهای، یخ مورد نیاز مواکب نیز به صورت رایگان در اختیار آنها قرار خواهد گرفت تا روند خدمترسانی به زائران و مجاوران با پشتیبانی بیشتری انجام شود.
وی با اشاره به گستردگی حمایتهای صورتگرفته از مواکب بیان کرد: امسال خدمات متنوعی برای پشتیبانی از مواکب پیشبینی و ارائه شده است و تلاش شده نیازهای آنها برای حضور و خدمترسانی در این رویداد مورد توجه قرار گیرد.
حسینی با اشاره به حضور مواکب از کشورهای مختلف در این برنامهها خاطرنشان کرد: ستاد مردمی خادمان ملکه ایران امسال در خدمت مواکبی از هفت کشور است و تلاش میکند زمینه ارائه خدمات مناسبتر به زائران و مجاوران حضرت فاطمه معصومه(س) را فراهم کند.
وی تأکید کرد: مجموعه فعالیتهای انجامشده با هدف تقویت خدمترسانی مردمی در این ایام دنبال میشود و برنامههای فرهنگی و خدماتی مواکب در کنار یکدیگر به اجرا خواهد رسید.
قائممقام ستاد مردمی خادمان ملکه ایران در پایان از مجموعه نهادهایی که در زمینه پشتیبانی و ارائه خدمات به مواکب همکاری داشتهاند قدردانی کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم در ستاد مردمی خادمان ملکه ایران، خادمان شایستهای برای ارائه خدمات بیشتر به زائران و مجاوران حضرت فاطمه معصومه(س) باشیم.
نظر شما