به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، در نشست تعاملی با محوریت برنامه‌های آموزش ابتدایی و با حضور جمعی از استادان دانشگاه فرهنگیان، بر ضرورت توسعه گفت‌وگوهای علمی و تخصصی میان دانشگاه و بخش اجرایی آموزش و پرورش تأکید کرد.

حکیم‌زاده در ابتدای سخنان خود، شنیدن دیدگاه‌های استادان و صاحب‌نظران حوزه تعلیم و تربیت را فرصتی ارزشمند برای بهبود سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی دانست و گفت: هر نشست تخصصی می‌تواند به یک محیط یادگیری تبدیل شود و یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های چنین محیطی، شنیدن صدای مشارکت‌کنندگان و بهره‌مندی از تجربه‌ها و دیدگاه‌های آنان است.

وی با اشاره به جایگاه دانشگاه فرهنگیان در نظام تعلیم و تربیت افزود: استادان این دانشگاه در تربیت کسانی نقش دارند که خود، آینده‌سازان این سرزمین را تربیت خواهند کرد؛ ازاین‌رو تعامل و تبادل نظر میان دانشگاه فرهنگیان و بخش‌های مختلف آموزش و پرورش، ظرفیتی ارزشمند برای بهبود مستمر نظام آموزشی کشور است.

کارورزی؛ حلقه پیوند دانش نظری و تجربه مدرسه

معاون آموزش ابتدایی، کارورزی دانشجومعلمان را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های همکاری دانشگاه و مدرسه برشمرد و اظهار کرد: تجربه کارورزی می‌تواند بستری برای پیوند مؤثر میان دانش نظری دانشگاهی و واقعیت‌های حرفه معلمی باشد.

وی افزود: دانشجومعلمان باید در دوره تربیت حرفه‌ای خود فرصت آشنایی با تنوع موقعیت‌های واقعی مدرسه را پیدا کنند و برای فعالیت در محیط‌های آموزشی مختلف آماده شوند؛ چراکه مدارس کشور از نظر شرایط اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و آموزشی دارای تنوع گسترده‌ای هستند.

حکیم‌زاده با اشاره به تجربه حضور در مدارس مناطق مختلف کشور، به‌ویژه مناطق عشایری، بر اهمیت آماده‌سازی معلمان برای ارتباط مؤثر با خانواده‌ها، مدیریت کلاس و مواجهه حرفه‌ای با شرایط متنوع آموزشی تأکید کرد.

وی در ادامه، تحولات نسلی و فناوری را یکی از موضوعات مهم پیش روی نظام‌های آموزشی دانست و گفت: امروز با نسلی مواجه هستیم که تجربه زیسته، شیوه دریافت اطلاعات و الگوی یادگیری آن با نسل‌های گذشته تفاوت‌های قابل توجهی دارد؛ بنابراین نظام تعلیم و تربیت نیز باید با شناخت دقیق این تحولات، محیط‌ها و موقعیت‌های یادگیری خود را متناسب با نیازهای جدید توسعه دهد.

معاون آموزش ابتدایی با اشاره به برنامه‌های این معاونت در حوزه سواد دیجیتال و هوش مصنوعی اظهار کرد: فعالیت‌هایی در این زمینه در حال انجام است و بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاهیان می‌تواند به غنای بیشتر این برنامه‌ها کمک کند.

وی همچنین بر اهمیت آموزش مهارت‌های زندگی از سال‌های نخست تحصیل تأکید کرد و افزود: هر اندازه این رویکردها در فرایند تربیت معلم نیز مورد توجه قرار گیرد، امکان تحقق مؤثرتر آنها در کلاس درس فراهم خواهد شد.

عدالت و کیفیت، محور برنامه‌های آموزش ابتدایی

حکیم‌زاده با اشاره به جهت‌گیری برنامه‌های معاونت آموزش ابتدایی گفت: عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت از محورهای اصلی برنامه‌های این معاونت است و برای تحقق این اهداف، برنامه‌های عملیاتی مشخصی در سطح کشور دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: در اجرای برنامه‌های آموزشی، توجه به نتیجه و اثربخشی اقدامات اهمیت ویژه‌ای دارد. در موضوعاتی همچون بازماندگان از تحصیل نیز هدف اصلی، ایجاد تغییر واقعی و بهبود شاخص‌هاست و در ارزیابی عملکرد باید تفاوت شرایط و اقتضائات استان‌های مختلف کشور مورد توجه قرار گیرد.

معاون آموزش ابتدایی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تأکید بر ضرورت شناسایی مسائل و تلاش برای ارتقای مستمر کیفیت، توجه به دستاوردهای نظام تعلیم و تربیت را نیز ضروری دانست.

وی توسعه فرصت‌های آموزشی، گسترش دسترسی به تحصیل و افزایش حضور دختران و پسران در عرصه آموزش را از دستاوردهای مهم دهه‌های گذشته برشمرد و گفت: بخش قابل توجهی از سرمایه انسانی و توان علمی امروز کشور، مسیر رشد خود را از مدرسه آغاز کرده است.

حکیم‌زاده افزود: متخصصان، دانشمندان و چهره‌های علمی کشور پیش از ورود به دانشگاه، دانش‌آموز همین مدارس و پرورش‌یافته معلمان این سرزمین بوده‌اند و این واقعیت، جایگاه بنیادین مدرسه و معلم را در پیشرفت کشور نشان می‌دهد.

وی با اشاره به نقش تاریخی دانش و خرد در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی، علم‌آموزی را یکی از سرمایه‌های ماندگار جامعه ایرانی دانست و بر ضرورت تقویت خودباوری و توجه همزمان به دستاوردها و ظرفیت‌های آینده تأکید کرد.

تحول آموزشی فراتر از توسعه فضاهای مدرسه است

حکیم‌زاده با اشاره به توجه دولت چهاردهم به آموزش و پرورش اظهار کرد: تحول در نظام آموزشی تنها به توسعه فضاهای آموزشی و مدرسه‌سازی محدود نمی‌شود، بلکه اصلاح روش‌های آموزش، تحول در محیط‌های یادگیری، توسعه مهارت‌آموزی و ارتقای کیفیت فرایند یاددهی ـ یادگیری نیز از محورهای مهم مورد توجه است.

وی با تأکید بر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان در این مسیر افزود: در برنامه‌های توانمندسازی نیز استفاده از توان علمی استادان دانشگاه فرهنگیان مورد توجه قرار گرفته و همکاری دانشگاه و بخش اجرایی می‌تواند زمینه تحقق مؤثرتر برنامه‌های تحولی را فراهم سازد.

معاون آموزش ابتدایی در ادامه به جایگاه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: تحقق اهداف سند نیازمند تبدیل جهت‌گیری‌های کلان به برنامه‌های عملیاتی و قابل اجرا در سطح مدرسه است.

وی افزود: نقشه راه سند تحول بنیادین، زمینه مناسبی برای عملیاتی شدن اهداف سند فراهم کرده است و در تحقق الگوی مدرسه تراز سند تحول بنیادین نیز دانشگاه فرهنگیان و استادان آن می‌توانند نقشی مؤثر ایفا کنند.

حکیم‌زاده همچنین موضوع صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان را از حوزه‌های مهم همکاری دانست و بر استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی دانشگاه فرهنگیان در این زمینه تأکید کرد.

معاون آموزش ابتدایی با اشاره به تجربه حضور خود در مدارس مناطق مختلف کشور گفت: جلوه‌های ارزشمند و امیدآفرین معلمی را می‌توان در نقاط مختلف ایران، به‌ویژه در مناطق روستایی و عشایری، مشاهده کرد؛ جایی که معلمان با تعهد و انگیزه برای آموزش و تربیت فرزندان این سرزمین تلاش می‌کنند.

وی با قدردانی از نقش استادان دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلمان افزود: این معلمان سرمایه اصلی آموزش و پرورش هستند و بخشی از توانمندی آنان حاصل تلاش استادانی است که مسئولیت تربیت نسل جدید معلمان کشور را بر عهده دارند.

حکیم‌زاده در پایان، استمرار چنین نشست‌هایی را زمینه‌ای برای توسعه همکاری‌های مشترک دانست و گفت: همه ما برای فرزندان این سرزمین کار می‌کنیم و قدرت ما در این است که بتوانیم این جریان را با نشاط، همدلی، هم‌افزایی و همکاری پیش ببریم.

وی ضمن اعلام آمادگی معاونت آموزش ابتدایی برای گسترش تعاملات علمی و تخصصی با دانشگاه فرهنگیان تأکید کرد: ما در معاونت آموزش ابتدایی به شنیدن دیدگاه‌های ارزشمند و تجربه‌های گرانقدر استادان افتخار می‌کنیم و از هر برنامه‌ای برای همکاری و هم‌افزایی بیشتر استقبال می‌کنیم.