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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۱۷

قهرمانی و نائب‌قهرمانی پسران و دختران اصفهانی در مسابقات کشوری چوگان

قهرمانی و نائب‌قهرمانی پسران و دختران اصفهانی در مسابقات کشوری چوگان

تیم‌های پسران و دختران اصفهان در مسابقات کشوری چوگان به مقام‌های قهرمانی و نایب‌قهرمانی دست یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های چوگان جام آینده‌سازان در دو بخش دختران و پسران، با حضور بازیکنان زیر ۱۴ سال کشور با محوریت استفاده از اسب کاسپین به‌عنوان یکی از نژادهای اصیل و بومی ایران به میزبانی تهران برگزار شد.

در این رویداد که با هدف توسعه چوگان در رده‌های پایه و ایجاد زمینه برای شناسایی و پرورش استعدادهای آینده این رشته برگزار شد، تیم‌های قصر فیروزه از تهران، رخش تالش از گیلان، زنده‌رود اصفهان و نقش جهان از استان اصفهان و تک‌تاز انزلی از گیلان به رقابت پرداختند.

برگزاری مسابقات با حضور کودکان و نوجوانان در دو بخش دختران و پسران و استفاده از اسب کاسپین، از ویژگی‌های شاخص این دوره از جام آینده‌سازان بود؛ رویکردی که در کنار توسعه ورزش چوگان، توجه به ظرفیت‌های اسب ایرانی و معرفی این نژاد به نسل جدید ورزشکاران را دنبال می‌کند.

در پایان این رقابت ها تیم های رخش تالش،نقش جهان و تک تاز در بخش دختران و تیم های زنده رود اصفهان، رخش تالش و قصرفیروزه در بخش پسران به ترتیب مقام های اول تا سوم کسب نمودند.

همچنین اسب کیاناز از تالش بعنوان بهترین و اصیل ترین اسب میدان و رضا بدیحی ( اصفهان) و هانا عباسی بعنوان بهترین بازیکنان جام انتخاب شدند.

شایان ذکر است بازیکنان تیم های دختران و پسران اصفهان را بازیکنانی از باشگاه های بیتای برخوار و گوی و چوگان اسپادانا خمینی شهر، بسپار شیمی سپیدان و آذرخش شاهین شهر تشکیل داده بودند.

کد مطلب 6954147

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