https://mehrnews.com/x3d7pM ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۱۷ کد مطلب 6954215 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۱۷ گزارش مهر از تور رسانهای رژیم حقوقی تنگه هرمز بندرعباس- تور رسانهای رژیم حقوقی تنگه هرمز با حضور سخنگوی قوه قضائیه برگزار شد. دریافت 16 MB کد مطلب 6954215 کپی شد مطالب مرتبط هماهنگی اقدامات دستگاهها برای مدیریت تنگه هرمز کشتی های آمریکایی با تهدید ایران از تنگه هرمز دوری می کنند آرامش ۱۰۰ ساعته در تنگه هرمز؛ تردد شناورها زیر نظر سپاه ادامه دارد برچسبها هرمزگان بندرعباس تنگه هرمز رژیم حقوقی تنگه هرمز
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