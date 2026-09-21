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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۱۸

واژگونی آمبولانس واحد اعزام بیمارستان در محور ایلام–مهران

واژگونی آمبولانس واحد اعزام بیمارستان در محور ایلام–مهران

ایلام - رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام از واژگونی آمبولانس واحد اعزام بیمارستان در محور ایلام–مهران خبر داد.

مهدی شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:این آمبولانس پس از انتقال یک بیمار از بیمارستان امام حسین(ع) مهران به ایلام، در مسیر بازگشت و در حوالی روستای بانروشان دچار واژگونی شد.

وی بیان کرد: این حادثه در ساعت ۱۷:۰۴ به مرکز هدایت عملیات اورژانس ایلام گزارش شد و بلافاصله پس از دریافت گزارش، دو کد عملیاتی از نزدیک‌ترین پایگاه‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه، دو نفر از همکاران کادر درمان بیمارستان امام حسین(ع) مهران، هر دو آقای ۳۵ ساله، دچار آسیب‌های متعدد شدند که کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از حضور در محل، اقدامات درمانی و پایدارسازی شرایط اولیه مصدومان را انجام دادند.

شعبانی عنوان کرد:پس از انجام اقدامات اولیه و تثبیت وضعیت مصدومان، هر دو نفر برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی به بیمارستان امام خمینی(ره) ایلام منتقل شدند.

وی ادامه داد:وضعیت مصدومان تحت پیگیری و مراقبت تیم درمانی قرار دارد.

کد مطلب 6954234

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