به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که نبرد میان عربستان و نیروهای انصارالله یمن به صورت محسوسی طی روزهای گذشته تشدید شده و این نیروها در حال نزدیک شدن به مرزهای عربستان هستند که خطر وقوع درگیری های زمینی مستقیم میان دو طرف را تشدید می کند.

بر اساس این گزارش، نیروهای انصارالله موفق شده اند به سمت شهر نجران عربستان در سایه درگیری های شدید با عناصر وابسته به ریاض پیشروی کنند.

نیویورک تایمز اضافه کرد که رئیس جمهور آمریکا هفته ها درباره درخواست های عربستان برای کمک در جنگ با یمن مردد بود اما روز پنجشنبه این موضوع به اوج خود رسید. مقامات دولت آمریکا گفتند محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان با ترامپ تماس گرفت و بار دیگر از او خواست برای مهار این گروه که به سرعت در حال پیشروی است، وارد عمل شود.

ترامپ تنها یک روز پیش از آن با مشاوران خود دیدار کرده و به آنها گفته بود که با حملات موافق نیست. اما پس از گفت وگو با ولیعهد عربستان، نظر خود را تغییر و به پنتاگون دستور داد برای حملات هوایی علیه یمن آماده شود.

اما تا ظهر روز یکشنبه، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر ظاهرا موضع خود را تغییر داد. به گفته مقامات دولت آمریکا، دست کم در حال حاضر، هیچ حمله هوایی آمریکا علیه یمن انجام نخواهد شد.