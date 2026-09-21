فعالیت غیرقانونی مؤسسه وابسته به سفارت فرانسه متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این بیانیه که در واکنش به بیانیه اخیر وزارت امور خارجه فرانسه منتشر شده، اعلام کرد: اقدام نیروهای ضابط قانون در توقف فعالیت غیرقانونی یک مؤسسه وابسته به سفارت فرانسه در تهران، متعاقب بی‌توجهی مستمر و طولانی‌مدت سفارت فرانسه به هشدارهای مکرر مراجع ذی‌صلاح ایرانی طی چند سال گذشته، مبنی بر ضرورت ثبت قانونی و کسب مجوز برای فعالیت این مرکز و بر اساس حکم قضایی صورت گرفته است.

در این بیانیه آمده است: مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین راجع به روابط دیپلماتیک، در خصوص مزایا و مصونیت‌های سفارتخانه‌ها روشن است و سفارت فرانسه می‌بایست برای تأسیس و فعالیت مراکز و مؤسسات با کارکرد فرهنگی و آموزشی، وفق قوانین و مقررات کشور پذیرنده، اقدام به کسب مجوزهای قانونی لازم کند.

وزارت امور خارجه تصریح کرد: اصرار سفارت فرانسه در تهران بر بی‌توجهی به مفاد کنوانسیون روابط دیپلماتیک و توقع مستثنی‌شدن از قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

در پایان این بیانیه تأکید شده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر لزوم پرهیز سفارت فرانسه از هرگونه اقدام خلاف قانون و خارج از عرف دیپلماتیک و ضرورت احترام به مفاد کنوانسیون وین و رعایت قوانین و مقررات داخلی مربوطه تأکید می‌کند.