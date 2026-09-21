۳۱ هزار شکوفه گلستانی راهی کلاس اول شدند

به گزارش خبرنگار مهر، قدرتالله نظری عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جنگ رمضان و بهویژه شهدای دانشآموز و فرهنگی اظهار کرد: دانشآموزان شهید، بهخصوص دانشآموزان مظلوم و معصوم مدرسه میناب که در کلاس درس به شهادت رسیدند، الگوهای عملی تربیت و اقتدار برای نسل امروز هستند.
وی افزود: شهدای فرهنگی و معلمان شهید نیز الگوهایی ماندگار برای جامعه فرهنگیان و دانشآموزان به شمار میروند و برای اعتلای کشور و نظام تعلیم و تربیت جان خود را فدا کردند؛ از این رو امروز وظیفه داریم راه و آرمان آنان را در عرصه تعلیم و تربیت دنبال کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با تبریک آغاز سال تحصیلی گفت: خانواده یکی از ارکان اصلی تربیت است و دانشآموزان نیز ذینفعان اصلی جریان تعلیم و تربیت هستند؛ بنابراین همه برنامهها باید با نگاه به رشد و آینده آنان طراحی و اجرا شود.
عدالت آموزشی؛ نخستین محور نظام تعلیم و تربیت
نظری با اشاره به نقش آموزش و پرورش در توسعه و پیشرفت کشور اظهار کرد: نخستین راهبرد نظام تعلیم و تربیت، عدالت است؛ عدالت آموزشی و تربیتی که میتواند زمینهساز عدالت اجتماعی باشد.
وی ادامه داد: همه دانشآموزان باید از فرصتهای مناسب آموزشی و تربیتی برای رشد و پیشرفت برخوردار باشند و تحقق این هدف، یکی از مأموریتهای جدی آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید است.
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان، ارتقای کیفیت را دومین راهبرد این حوزه دانست و گفت: همه فعالیتها در نظام تعلیم و تربیت باید با کیفیت همراه باشد و کیفیتبخشی به فرآیند یاددهی و یادگیری از اصول اساسی آموزش و پرورش است.
نظری سومین محور را هویت عنوان کرد و افزود: دانشآموزان، معلمان و همه دستاندرکاران تعلیم و تربیت باید در مسیر هویتسازی و هویتآفرینی حرکت کنند.
کلاس درس؛ نقطه آغاز هویتسازی نسل آینده
وی با تأکید بر نقش مدرسه و معلم در شکلگیری هویت دانشآموزان اظهار کرد: یکی از مهمترین درسهایی که باید در کلاسهای درس مورد توجه قرار گیرد، درس هویت است و لازم است مفاهیم و نمادهای هویت ملی و دینی متناسب با سن دانشآموزان تبیین شود.
نظری پرچم جمهوری اسلامی ایران را یکی از نمادهای هویت ملی دانست و گفت: باید تعلق به ایران و عشق به کشور در دانشآموزان تقویت شود و مدرسه میتواند یکی از مهمترین بسترهای شکلگیری این احساس باشد.
وی خاطرنشان کرد: بزرگان، شاعران، نویسندگان، معلمان ماندگار، قهرمانان ملی و شهدا از جمله نمادهای هویتی جامعه هستند و معرفی این الگوها باید متناسب با گروه سنی دانشآموزان در مدارس دنبال شود.
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان تأکید کرد: هویتسازی مأموریت همه فرهنگیان است و مدیران و معلمان مدارس در این زمینه نقش مهمی بر عهده دارند.
آغاز سال تحصیلی با «زنگهای زندگی و هویت»
نظری در بخش دیگری از سخنان خود آغاز سال تحصیلی را فرصتی برای توجه بیشتر به مفاهیم تربیتی دانست و گفت: باید در کنار یکدیگر زنگ زندگی، مقاومت، هویت، خلاقیت و اقتدار را به صدا درآوریم و با نواختن زنگ بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با شهدا، یاد شهدای دانشآموز و فرهنگی و بیش از چهار هزار شهید گلستان را گرامی بداریم.
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