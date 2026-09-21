به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی گفت: ساعت ۲۳:۴۹ شب گذشته، وقوع یک مورد آتش‌سوزی در یک مجموعه انباری واقع در جاده مخصوص، مسیر غرب و حوالی کیلومتر ۱۱، به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد و پس از اعلام حادثه، شش ایستگاه آتش‌نشانی به همراه خودروی حامل تجهیزات تنفسی و تانکر آب به محل اعزام شدند و نخستین گروه آتش‌نشانان حدود چهار دقیقه پس از اعلام، به محل حادثه رسید.

وی افزود: محل حادثه مجموعه‌ای شامل هفت سوله بود که سوله‌ها با مصالحی مانند ورق‌های شیروانی و در برخی قسمت‌ها ورق‌های ساندویچ‌پنل ساخته شده بودند؛ مصالحی که مقاومت مناسبی در برابر حرارت و آتش ندارند و در روند گسترش حریق تأثیرگذار بودند.

ملکی ادامه داد: هر یک از این سوله‌ها حدود ۵۰۰ مترمربع مساحت داشت و در دو طبقه، به تعداد زیادی غرفه و انبار کوچک، با مساحت حدود ۲۰ تا ۳۰ مترمربع، تقسیم شده بود. این فضاها نیز با ورق‌های چوبی و مصالحی که مقاومت مناسبی در برابر آتش نداشتند، از یکدیگر جدا شده بودند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به کاربری این فضاها اظهار کرد: این مجموعه به‌صورت انبارهای موقت در اختیار افراد قرار گرفته بود تا لوازم و کالاهای خانگی خود را برای مدتی در آنها نگهداری کنند. در هر سوله حدود ۱۵ تا ۲۰ انبار از این نوع وجود داشت و داخل آنها نیز لوازم خانگی نگهداری می‌شد.

وی گفت: سه سوله، هرکدام به مساحت تقریبی ۵۰۰ مترمربع، دچار آتش‌سوزی گسترده شده بودند و سازه و ورق‌های آنها کاملاً دفرمه شده و در آستانه تخریب قرار داشت.

ملکی با اشاره به وجود یک انبار مواد شیمیایی در یکی از سوله‌ها افزود: آتش در آستانه سرایت به این بخش قرار داشت، اما با مدیریت و عملکرد مناسب آتش‌نشانان، از گسترش حریق به این سوله جلوگیری شد. در صورت سرایت آتش به محل نگهداری مواد شیمیایی، شرایط حادثه می‌توانست به‌مراتب متفاوت و پیچیده‌تر شود.

وی تأکید کرد: خوشبختانه این حادثه مصدوم یا تلفات جانی نداشت. با توجه به حجم بالای حریق و همچنین نوع مصالح به‌کاررفته در بدنه و تقسیم‌بندی داخلی سوله‌ها که به گسترش سریع آتش کمک می‌کرد، عملیات اطفای حریق با دشواری همراه بود، اما آتش‌نشانان موفق شدند حریق را تحت کنترل درآورند.

ملکی خاطرنشان کرد: آتش به‌طور کامل خاموش شده است، اما نیروهای آتش‌نشانی همچنان در محل حضور دارند و عملیات لکه‌گیری را انجام می‌دهند. تاکنون هیچ مورد مصدومیت یا تلفات جانی گزارش نشده و پیش‌بینی می‌شود عملیات تا ساعاتی دیگر به پایان برسد و آتش‌نشانان به ایستگاه‌های خود بازگردند.