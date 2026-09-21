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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۲

جزئیات آتش‌سوزی مجموعه انباری در جاده مخصوص

جزئیات آتش‌سوزی مجموعه انباری در جاده مخصوص

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران، جزئیات حریق شب گذشته در مجموعه انباری واقع در جاده مخصوص را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی گفت: ساعت ۲۳:۴۹ شب گذشته، وقوع یک مورد آتش‌سوزی در یک مجموعه انباری واقع در جاده مخصوص، مسیر غرب و حوالی کیلومتر ۱۱، به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد و پس از اعلام حادثه، شش ایستگاه آتش‌نشانی به همراه خودروی حامل تجهیزات تنفسی و تانکر آب به محل اعزام شدند و نخستین گروه آتش‌نشانان حدود چهار دقیقه پس از اعلام، به محل حادثه رسید.

وی افزود: محل حادثه مجموعه‌ای شامل هفت سوله بود که سوله‌ها با مصالحی مانند ورق‌های شیروانی و در برخی قسمت‌ها ورق‌های ساندویچ‌پنل ساخته شده بودند؛ مصالحی که مقاومت مناسبی در برابر حرارت و آتش ندارند و در روند گسترش حریق تأثیرگذار بودند.

ملکی ادامه داد: هر یک از این سوله‌ها حدود ۵۰۰ مترمربع مساحت داشت و در دو طبقه، به تعداد زیادی غرفه و انبار کوچک، با مساحت حدود ۲۰ تا ۳۰ مترمربع، تقسیم شده بود. این فضاها نیز با ورق‌های چوبی و مصالحی که مقاومت مناسبی در برابر آتش نداشتند، از یکدیگر جدا شده بودند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به کاربری این فضاها اظهار کرد: این مجموعه به‌صورت انبارهای موقت در اختیار افراد قرار گرفته بود تا لوازم و کالاهای خانگی خود را برای مدتی در آنها نگهداری کنند. در هر سوله حدود ۱۵ تا ۲۰ انبار از این نوع وجود داشت و داخل آنها نیز لوازم خانگی نگهداری می‌شد.

وی گفت: سه سوله، هرکدام به مساحت تقریبی ۵۰۰ مترمربع، دچار آتش‌سوزی گسترده شده بودند و سازه و ورق‌های آنها کاملاً دفرمه شده و در آستانه تخریب قرار داشت.

ملکی با اشاره به وجود یک انبار مواد شیمیایی در یکی از سوله‌ها افزود: آتش در آستانه سرایت به این بخش قرار داشت، اما با مدیریت و عملکرد مناسب آتش‌نشانان، از گسترش حریق به این سوله جلوگیری شد. در صورت سرایت آتش به محل نگهداری مواد شیمیایی، شرایط حادثه می‌توانست به‌مراتب متفاوت و پیچیده‌تر شود.

وی تأکید کرد: خوشبختانه این حادثه مصدوم یا تلفات جانی نداشت. با توجه به حجم بالای حریق و همچنین نوع مصالح به‌کاررفته در بدنه و تقسیم‌بندی داخلی سوله‌ها که به گسترش سریع آتش کمک می‌کرد، عملیات اطفای حریق با دشواری همراه بود، اما آتش‌نشانان موفق شدند حریق را تحت کنترل درآورند.

ملکی خاطرنشان کرد: آتش به‌طور کامل خاموش شده است، اما نیروهای آتش‌نشانی همچنان در محل حضور دارند و عملیات لکه‌گیری را انجام می‌دهند. تاکنون هیچ مورد مصدومیت یا تلفات جانی گزارش نشده و پیش‌بینی می‌شود عملیات تا ساعاتی دیگر به پایان برسد و آتش‌نشانان به ایستگاه‌های خود بازگردند.

کد مطلب 6953374

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