به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر یاسوج، با دعوت همگان به رعایت تقوای الهی، انجام واجبات و دوری از محرمات، با اشاره به بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: آموزش و پرورش به عنوان متولی اصلی تعلیم و تربیت، در کنار سایر نهادها، خانواده‌ها و اولیای دانش‌آموزان باید برای تربیت نسلی شایسته مکتب اسلام، مذهب تشیع و آرمان‌های انقلاب اسلامی تلاش کنند.

وی افزود: نسل نوجوان و جوان باید به علم، فناوری، بصیرت و غیرت دینی و ملی مجهز شود و بتواند ادامه‌دهنده عزت و افتخار جبهه مقاومت و ملت‌های آزاده جهان باشد.

مواضع رئیس‌جمهور در سازمان ملل مقتدرانه بود

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با تقدیر از مواضع رئیس‌جمهور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، گفت: سخنان تحسین‌برانگیز و باصلابت آقای پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل، پیام مظلومیت و عزت ملت قهرمان ایران و جبهه مقاومت را به دنیا رساند.

وی افزود: رئیس‌جمهور با هوشمندی و با بالا بردن تصویر شهدا، چهره پلید و تروریستی آمریکا و اسرائیل را برای جهانیان آشکار کرد.

آیت الله حسینی با اشاره به آنچه استانداردهای دوگانه غرب و آمریکا در موضوع هسته‌ای و تحریم‌ها خواند، تصریح کرد: اینکه رژیم صهیونیستی زرادخانه کلاهک هسته‌ای دارد اما بازرسان به ایران می‌آیند و از سوی دیگر، این رژیم دست به جنایت و نسل‌کشی می‌زند اما آمریکا ملت ایران را تحریم می‌کند، منطقی مضحک، ظالمانه و برآمده از استکبار است.

وی ادامه داد: همان‌طور که رئیس‌جمهور تأکید کردند، ملت ایران برای دفاع از میهن و عزت خود از هیچ قدرتی اجازه نخواهد گرفت، تسلیم نخواهد شد و دشمن متجاوز را پشیمان خواهد کرد.

امام جمعه یاسوج بیان کرد: پیروان عاشورا و مکتب اهل‌بیت(ع) از تهدیدها هراسی ندارند و شهادت در راه خدا را افتخاری بزرگ می‌دانند.

خدمت به امنیت کشور افتخار است

وی با گرامیداشت «روز سرباز» گفت: همه ما خود را سرباز وطن و اسلام می‌دانیم و خدمت در راه امنیت کشور، ناموس و پاسداری از عزت این مرزوبوم، نشان شجاعت و جوانمردی است.

آیت الله حسینی افزود: همراهی با دشمن، جاسوسی و وطن‌فروشی نیز ننگی ابدی در تاریخ خواهد بود.

شکست حصر آبادان نماد پیروزی مقاومت ملت ایران

وی با یادآوری سالروز شکست حصر آبادان و عملیات ظفرمند ثامن‌الائمه(ع) در سال ۱۳۶۰ اظهار کرد: حامیان غربی و شرقی با تمام توان صدام را برای نابودی و تجزیه انقلاب اسلامی تجهیز و تحریک کردند، اما نتیجه آن رشادت‌ها، پیروزی قاطع ملت غیور ایران بود.

امام جمعه یاسوج عنوان کرد: امروز نیز بی‌تردید همان سرنوشت شوم و شکستی که بر سر صدام آمد، دامنگیر آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد شد.

وی همچنین با پاسداشت یاد و خاطره شهدای شاخص سانحه هوایی هفتم مهر ۱۳۶۰ و فرماندهان شهید دوران دفاع مقدس، شهیدان فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهان‌آرا، یاد و خاطره این شهدا را گرامی داشت.

آیت الله حسینی همچنین با تبریک پیشاپیش روز آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، از تلاش‌ها و فداکاری‌های آتش‌نشانان در مسیر خدمت‌رسانی و حفظ جان و مال مردم قدردانی کرد.

وی در پایان با ابراز تأثر از ضایعه فقدان مراجع عظام تقلید و علمای اعلام، رحلت فقیه و عالم جلیل‌القدر تشیع را به ساحت مقدس امام عصر(عج)، حوزه‌های علمیه و ملت شریف ایران تسلیت گفت و برای آن عالم فقید علو درجات را از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.