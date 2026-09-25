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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

زلزله ۴ ریشتری آران و بیدگل خسارتی نداشت

زلزله ۴ ریشتری آران و بیدگل خسارتی نداشت

اصفهان- مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: زمین‌لرزه ۴ ریشتری ظهر امروز در محدوده آران و بیدگل، با وجود احساس لرزش در مناطق شهری و روستایی خسارتی گزارش نشد.

منصور شیشه‌فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زمین‌لرزه‌ای به بزرگی چهار ریشتر ساعت ۱۱ و ۳۹ دقیقه ظهر امروز در محدوده شهرستان آران و بیدگل به وقوع پیوست که کانون آن در ۱۷ کیلومتری سفیدشهر، ۲۶ کیلومتری نوش‌آباد و ۳۰ کیلومتری شهر آران و بیدگل گزارش شده است.

وی افزود: شدت صدا و لرزه ناشی از این زمین‌لرزه در مناطق شهری و روستایی اطراف کانون احساس شد و موجب شد تعدادی از ساکنان برای لحظاتی از منازل خود خارج شوند.

بررسی میدانی مناطق تحت تأثیر زلزله

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اعزام تیم‌های ارزیاب به مناطق تحت تأثیر زمین‌لرزه گفت: پس از وقوع زلزله، تیم‌های ارزیاب برای بررسی شرایط و احتمال وجود خسارت در مناطق روستایی شهرستان‌های آران و بیدگل و کاشان اعزام شدند.

وی تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های میدانی انجام‌شده و گزارش تیم‌های ارزیاب، تاکنون هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی ناشی از این زمین‌لرزه گزارش نشده است.

شیشه‌فروش خاطرنشان کرد: وضعیت مناطق تحت تأثیر زمین‌لرزه توسط تیم‌های ارزیاب مورد بررسی قرار گرفته و دستگاه‌های امدادی و مدیریت بحران نیز در حال پیگیری شرایط هستند.

کد مطلب 6958043

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