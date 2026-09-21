به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر مزیدی صبح دوشنبه در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: طی پنج ماه نخست سال جاری، ۷۲۱ هزار و ۸۴۱ مسافر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری خراسان جنوبی جابه‌جا شده‌اند که این جابه‌جایی‌ها در قالب ۷۲ هزار و ۵۰۴ سفر انجام شده است.

وی افزود: از مجموع مسافران جابه‌جا شده، ۵۵۳ هزار و ۷۰۱ نفر با اتوبوس، ۱۳۲ هزار و ۷۸۷ نفر با مینی‌بوس و ۳۵ هزار و ۳۵۳ نفر نیز با سواری کرایه جابه‌جا شده‌اند.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی بیان کرد: در حال حاضر ۵۰ شرکت و مؤسسه حمل‌ونقل مسافری در استان فعالیت دارند و خدمات جابه‌جایی مسافران را در محورهای برون‌شهری ارائه می‌کنند.

وی ادامه داد: ۸۳۹ دستگاه ناوگان مسافربری شامل اتوبوس‌های بین‌شهری، مینی‌بوس‌ها و سواری‌های کرایه در خراسان جنوبی فعال هستند و نیاز حمل‌ونقل برون‌شهری استان را تأمین می‌کنند.

مزیدی با بیان اینکه این ناوگان توسط یک هزار و ۳۱۵ راننده حرفه‌ای و آموزش‌دیده اداره می‌شود، گفت: رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی نقش مهمی در تأمین سفرهای ایمن و منظم در محورهای ارتباطی استان دارند.

وی با اشاره به افزایش تقاضای سفر در برخی ایام سال افزود: در مناسبت‌ها و دوره‌های افزایش سفر، ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان برای پاسخگویی به نیاز مسافران به‌کار گرفته می‌شود و نظارت بر نحوه ارائه خدمات نیز افزایش می‌یابد.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی گفت: نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و ناوگان مسافری، کنترل وضعیت خدمات‌رسانی، رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات مسافران و نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات از جمله اقدامات اداره‌کل در این حوزه است.

مزیدی ادامه داد: طی پنج ماهه نخست امسال ۷۴ مورد بازدید و نظارت از شرکت‌ها و ناوگان مسافری انجام شده و به ۷۷ مورد شکایت و درخواست مسافران نیز رسیدگی شده است.

وی هدف از این اقدامات را ارتقای ایمنی سفر، افزایش کیفیت خدمات، ساماندهی فعالیت ناوگان و فراهم کردن شرایط مناسب برای جابه‌جایی مسافران عنوان کرد.