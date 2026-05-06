به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر مزیدی اظهار کرد: در نخستین ماه سال جاری، مجموعاً ۱۳۵ هزار و ۲۷۳ مسافر از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای خراسان جنوبی جابه‌جا شده‌اند که این تعداد در قالب ۱۳ هزار و ۵۰۳ سفر انجام شده است.

وی با اشاره به ظرفیت ناوگان مسافربری استان افزود: در حال حاضر ۸۳۵ دستگاه شامل اتوبوس، مینی‌بوس و سواری‌های کرایه در حوزه حمل‌ونقل برون‌شهری فعال هستند و سهم عمده‌ای در جابه‌جایی مسافران دارند.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: خدمات این بخش با فعالیت یک‌هزار و ۴۱۷ راننده حرفه‌ای ارائه می‌شود که نقش مهمی در تأمین ایمنی و کیفیت سفرهای جاده‌ای ایفا می‌کنند.

مزیدی با اشاره به نقش شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری بیان کرد: در حال حاضر ۵۰ شرکت و شعبه در سطح استان فعال هستند که با مدیریت ناوگان و برنامه‌ریزی سفرها، بخش قابل توجهی از جابه‌جایی‌ها را ساماندهی می‌کنند.

وی نظارت بر عملکرد ناوگان را از برنامه‌های مستمر این حوزه دانست و گفت: کنترل وضعیت فنی خودروها، پایش عملکرد رانندگان، نظارت بر نرخ‌ها، بررسی خدمات پایانه‌ای و رسیدگی به شکایات مردمی به‌طور جدی دنبال می‌شود.

مزیدی افزود: طی فروردین‌ماه، بازدیدهای میدانی متعددی از پایانه‌ها و ناوگان در مبادی خروجی انجام شده و سامانه‌های مرتبط با سفر نیز به‌صورت مستمر رصد شده‌اند.

وی هدف از این اقدامات را ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایت مسافران و کاهش خطاهای انسانی و فنی در فرآیند حمل‌ونقل جاده‌ای عنوان کرد.