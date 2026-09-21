به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش گناوه صبح دوشنبه در مراسم جشن شکوفه ها در دبستان‌های رضویه و امام خمینی(ره) که با حضور والدین، دانش آموزان و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد، با تبریک سال تحصیلی جدید و گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: سال تحصیلی جدید در گناوه با حضور ۲۰ هزار دانش آموز آغاز می شود که ۱۳۷۲ دانش آموز کلاس اولی هستند.

عبدالله باور افزود: امروز جشن شکوفه ها همزمان با سراسر کشور در ۶۸ مدرسه ابتدایی دولتی و غیر دولتی گناوه همزمان با سراسر کشور برگزار می شود.

وی با گرامیداشت یاد همه شهدا به ویژه شهدای دانش آموز و فرهنگی و با اشاره به شرایط کشور و ایستادگی مردم در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان افزود: مردم ایران با وجود شرایط سخت، با استقامت در دفاع از آرمان های انقلاب و دفاع از میهن و کشور خود ایستاده‌اند و این مسیر را تا رسیدن به پیروزی نهایی ادامه خواهند داد.

مدیر آموزش و پرورش گناوه با قدردانی از تلاش‌های فرهنگیان و مجموعه آموزش و پرورش شهرستان برای ایجاد آمادگی در مدارس برای سال تحصیلی جدید ، به برنامه‌های این مجموعه برای تحول در دوره ابتدایی اشاره کرد و افزود: در ادامه برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش و در راستای اجرای سند تحول بنیادین، تحول در حوزه آموزش ابتدایی شهرستان گناوه دنبال می‌شود.

وی گفت: تحول در آموزش ابتدایی با تمرکز بر بهبود فضاهای آموزشی، تغییر روش‌های تدریس و حرکت به سمت مهارت‌آموزی و آموزش‌های مبتنی بر بازی دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: این تحول هم در حوزه فضاهای آموزشی و هم در روش‌های تدریس مورد توجه قرار گرفته است و باید از شیوه‌های سنتی آموزش فاصله گرفته و زمینه را برای یادگیری فعال‌تر دانش‌آموزان فراهم کنیم.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه گفت: دیگر نمی‌توان آموزش را صرفاً به نشستن دانش‌آموز و تدریس معلم محدود کرد، بلکه باید به سمت روش‌هایی حرکت کنیم که دانش‌آموز در فرآیند یادگیری مشارکت بیشتری داشته باشد.

باور خطاب به دانش‌آموزان اظهار کرد: شما قرار است در مدرسه بهترین مطالب و مهارت‌ها را یاد بگیرید و باید خود را برای ساختن آینده ای روشن برای میهن اسلامی آماده کنید.

وی در پایان از همراهی خانواده‌ها، خبرنگاران و فرهنگیان در مسیر تعلیم و تربیت دانش‌آموزان قدردانی کرد و از خانواده ها خواست تا در تمام طول سال تحصیلی در کنار آموزش و پرورش باشند و ارتباط مستمر خود را با خانه دوم فرزندان حفظ کنند.

در این مراسم برنامه‌های متنوعی اجرا شد و دانش آموزان ضمن حضور در جشن شکوفه‌ها با محیط مدرسه، کلاس درس و معلمان آشنا شدند و تجربه اولین روز حضور در مدرسه، خانه دوم خود را، همراه با شادی و جشن گرفتند.

جشن شکوفه‌ها با هدف استقبال از دانش‌آموزان نوآموز و ایجاد آمادگی برای ورود آنان به فضای مدرسه برگزار شد و حاضران در این آیین، آغاز سال تحصیلی جدید را گرامی داشتند.



این مراسم همچنین با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهیدان همراه بود و بر ترویج فرهنگ ایثار، فداکاری و ارزش‌های دفاع مقدس در میان نسل جدید تأکید شد.

همچنین نمایشگاهی به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در حاشیه این مراسم برپا شد که حاضران ضمن بازدید از این نمایشگاه یاد و خاطره این شهدا را در آغاز سال تحصیلی گرامی داشتند و به مقام والای شهدا ادای احترام کردند.