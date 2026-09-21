کشف ۱۰۷ دستگاه ماینر غیرمجاز از یک منزل مسکونی در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر مرادی در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت : در اجرای طرح سراسری مبارزه با جرایم اقتصادی و رفع ناترازی انرژی با انجام کار اطلاعاتی مبنی بر نگهداری دستگاه های استخراج رمز ارز دیجیتال ( ماینر ) در یکی از محلات بندرعباس، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی کلانتری ۱۵ این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی، ضمن هماهنگی با مقام قضایی با تشکیل تیم عملیاتی به محل های مورد نظر اعزام و در بازرسی از یک منزل مسکونی تعداد ۱۰۷ دستگاه ماینر غیر مجاز به همراه قطعات و متعلقات مربوطه کشف و ضبط کردند.

این مسئول انتظامی با اشاره به اینکه ارزش دستگاه های کشف شده برابر نظر کارشناسان اقتصادی ۲۱۴ میلیارد ریال برآورد شده است تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و مالک این دستگاه های غیر مجاز جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد .

فرمانده انتظامی شهرستان بندر عباس با بیان اینکه استفاده از دستگاه های رمز ارز دیجیتال موجب اخلال در شبکه برق رسانی می شود، از عموم شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک مراتب را از طریق شماره تماس ۱۱۰ به مرکز فوریت های پلیس اطلاع دهند.