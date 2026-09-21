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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸

کشف ۱۰۷ دستگاه ماینر غیرمجاز از یک منزل مسکونی در بندرعباس

کشف ۱۰۷ دستگاه ماینر غیرمجاز از یک منزل مسکونی در بندرعباس

بندرعباس- فرمانده انتظامی شهرستان بندر عباس از شناسایی و کشف ۱۰۷ دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال (ماینر) به ارزش ۲۱۴ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر مرادی در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت : در اجرای طرح سراسری مبارزه با جرایم اقتصادی و رفع ناترازی انرژی با انجام کار اطلاعاتی مبنی بر نگهداری دستگاه های استخراج رمز ارز دیجیتال ( ماینر ) در یکی از محلات بندرعباس، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی کلانتری ۱۵ این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی، ضمن هماهنگی با مقام قضایی با تشکیل تیم عملیاتی به محل های مورد نظر اعزام و در بازرسی از یک منزل مسکونی تعداد ۱۰۷ دستگاه ماینر غیر مجاز به همراه قطعات و متعلقات مربوطه کشف و ضبط کردند.

این مسئول انتظامی با اشاره به اینکه ارزش دستگاه های کشف شده برابر نظر کارشناسان اقتصادی ۲۱۴ میلیارد ریال برآورد شده است تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و مالک این دستگاه های غیر مجاز جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد .

فرمانده انتظامی شهرستان بندر عباس با بیان اینکه استفاده از دستگاه های رمز ارز دیجیتال موجب اخلال در شبکه برق رسانی می شود، از عموم شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک مراتب را از طریق شماره تماس ۱۱۰ به مرکز فوریت های پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6953509

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