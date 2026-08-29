ضربه سنگین پلیس با توقیف ۱۰۲ دستگاه ماینر در بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یزدان ویسی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان بندر بنگه در اجرای طرح سراسری مبارزه باجرایم اقتصادی و رفع ناترازی انرژی با انجام کار اطلاعاتی مبنی بر استفاده غیر قانونی از دستگاه های استخراج رمز ارز دیجیتال (ماینر) در تعدادی از منازل مسکونی در مناطقی از این شهرستان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: ماموران ضمن هماهنگی با مقام قضایی با تشکیل تیم عملیاتی به همراه نماینده اداره برق شهرستان به محل های مورد نظر اعزام و در بازرسی از تعدادی از منازل مسکونی تعداد ۱۰۲ دستگاه ماینر غیر مجاز فعال و در حال بهره برداری به همراه قطعات و متعلقات مربوطه کشف و ضبط کردند.

سرهنگ ویسی با اشاره به اینکه ارزش دستگاه های کشف شده برابر نظر کارشناسان اقتصادی ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است تصریح کرد: در این رابطه برای متخلفین پرونده قضایی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرلنگه با بیان اینکه استفاده از دستگاه های رمز ارز دیجیتال موجب اخلال در شبکه برق رسانی و بروز نوسانات و خسارت به وسایل برقی شهروندان می شود، از عموم شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک مراتب را از طریق شماره تماس ۱۱۰ به مرکز فوریت های پلیس اطلاع دهند.