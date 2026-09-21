برپایی کمپین «فرصت باروری» با آگاهی از فریز تخمک

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد یغمایی گفت: توجه به سلامت باروری تنها به زمان مواجهه با ناباروری محدود نمیشود و آگاهی درباره عوامل مؤثر بر باروری و گزینههای حفظ آن، میتواند بخشی از مراقبت و برنامهریزی آگاهانه برای آینده باشد.
وی با اشاره به اینکه این کمپین به مناسبت روز فرهنگ عمومی (۱۴ آبان) برنامهریزی شده است، افزود: امسال تلاش کردهایم به جای تمرکز صرف بر یک خدمت درمانی، موضوع حفظ باروری را از منظر فرهنگ سلامت و افزایش آگاهی عمومی مطرح کنیم.
یغمایی ادامه داد: فریز تخمک یکی از گزینههایی است که در برخی شرایط میتواند برای حفظ فرصت باروری مورد توجه قرار گیرد، اما تصمیم درباره آن باید بر اساس شرایط فردی و با دریافت اطلاعات تخصصی انجام شود.
وی افزود: هدف ما این است که در هفتههای منتهی به ۱۴ آبان، به زبان ساده به مهمترین پرسشهای زنان درباره سن و باروری، فریز تخمک، موارد کاربرد آن و محدودیتهای این روش پاسخ دهیم تا مخاطب پیش از هر تصمیمی، اطلاعات دقیقتری در اختیار داشته باشد.
یغمایی تأکید کرد: پیام اصلی این کمپین ساده است: قبل از تصمیم، آگاه شو.
نظر شما