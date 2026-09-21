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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

برپایی کمپین «فرصت باروری» با آگاهی از فریز تخمک

برپایی کمپین «فرصت باروری» با آگاهی از فریز تخمک

مدیر مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا، از آغاز کمپین آگاهی‌بخشی «فرصت باروری را بشناس» با محوریت حفظ باروری و آشنایی با فریز تخمک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد یغمایی گفت: توجه به سلامت باروری تنها به زمان مواجهه با ناباروری محدود نمی‌شود و آگاهی درباره عوامل مؤثر بر باروری و گزینه‌های حفظ آن، می‌تواند بخشی از مراقبت و برنامه‌ریزی آگاهانه برای آینده باشد.

وی با اشاره به اینکه این کمپین به مناسبت روز فرهنگ عمومی (۱۴ آبان‌) برنامه‌ریزی شده است، افزود: امسال تلاش کرده‌ایم به جای تمرکز صرف بر یک خدمت درمانی، موضوع حفظ باروری را از منظر فرهنگ سلامت و افزایش آگاهی عمومی مطرح کنیم.

یغمایی ادامه داد: فریز تخمک یکی از گزینه‌هایی است که در برخی شرایط می‌تواند برای حفظ فرصت باروری مورد توجه قرار گیرد، اما تصمیم درباره آن باید بر اساس شرایط فردی و با دریافت اطلاعات تخصصی انجام شود.

وی افزود: هدف ما این است که در هفته‌های منتهی به ۱۴ آبان، به زبان ساده به مهم‌ترین پرسش‌های زنان درباره سن و باروری، فریز تخمک، موارد کاربرد آن و محدودیت‌های این روش پاسخ دهیم تا مخاطب پیش از هر تصمیمی، اطلاعات دقیق‌تری در اختیار داشته باشد.

یغمایی تأکید کرد: پیام اصلی این کمپین ساده است: قبل از تصمیم، آگاه شو.

کد مطلب 6953559
حبیب احسنی پور

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