۱۱ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در آمل توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجید باقری جامخانه با اشاره به شناسایی یک محل استخراج غیرمجاز رمزارز در شهرستان آمل اظهار داشت: در پی قطعی‌های اخیر برق و نارضایتی شهروندان در حوزه دابودشت، مأموران انتظامی پاسگاه دابودشت با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های میدانی، محل فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های استخراج رمزارز را در یکی از روستاهای بخش دشت‌سر شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در عملیاتی وارد محل مورد نظر شدند و موفق به کشف و توقیف ۱۱ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز و دستگیری یک متخلف شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان آمل با تأکید بر تداوم برخورد پلیس با فعالیت‌های غیرمجاز و مخل حقوق عمومی، تصریح کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و اقدامات عملیاتی با افرادی که با فعالیت‌های غیرقانونی موجب تضییع حقوق عمومی و نارضایتی شهروندان می‌شوند، برابر قانون برخورد خواهد کرد.

باقری جامخانه در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.