آذری: درآمدهای مرزی باید صرف توسعه قوچان شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی آذری عصر امروز در جلسه بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی و عمرانی شهرستان قوچان، با اشاره به پیگیری پروژههای زیرساختی شهرستان افزود: در حوزه آبرسانی پیگیریها از اعتباری حدود ۱۰۰ میلیارد تومان آغاز شد و با ادامه مذاکرات و پیگیریها به حدود هزار میلیارد تومان رسید هرچند همچنان این میزان نیز برای رفع کامل نیازها کافی نیست.
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس ادامه داد: برای تحقق این اعتبارات و مصوبات، پیگیریهای زیادی در تهران انجام شده و حتی از ظرفیتهای مختلف در مأموریتهای خارجی نیز برای پیشبرد امور شهرستان استفاده کردهایم اما مشکل اساسی این است که پس از تصویب یک موضوع در سطح ملی اجرای آن در شهرستان با موانع و کندی مواجه میشود.
آذری با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای منطقه اقتصادی قوچان گفت: در دورههای گذشته نیز برای ایجاد و توسعه منطقه اقتصادی قوچان تلاش شد و مصوبات لازم به دست آمد اما این ظرفیت هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است، امروز بخش خصوصی نیز وارد این حوزه شده و انتظار داریم با همکاری دستگاههای اجرایی زمینه فعال شدن این ظرفیت فراهم شود.
نماینده مردم قوچان و فاروج همچنین از پیگیری تبدیل شبکه بهداشت و درمان قوچان به دانشگاه خبر داد و افزود: مصوبات لازم برای این موضوع اخذ شده است و انتظار داریم وزارت بهداشت و مسئولان مربوطه مراحل اجرایی آن را دنبال کنند، وقتی تصمیمی در وزارتخانه گرفته میشود، باید در سطوح پایینتر نیز اجرا شود و نباید برای هر مرحله دوباره شاهد موانع و بروکراسی باشیم.
آذری به وضعیت کارخانه دوچرخه قوچان اشاره کرد و گفت: مقرر شده است دو نفر از اعضای وزارتخانه و بانک صنعت و معدن به عنوان کارگروه تعیین تکلیف وضعیت کارخانه دوچرخه انتخاب شوند تا با بررسی شرایط برای آینده این مجموعه تصمیمگیری شود.
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس با تأکید بر ظرفیتهای این کارخانه اظهار کرد: کارخانه دوچرخه قوچان ظرفیت تبدیل شدن به یک مجموعه بزرگ صنعتی را دارد و میتوانست امروز بخشی از نیاز کشور در حوزه تولید موتورسیکلتهای برقی را تأمین کند و برای مردم شهرستان اشتغال ایجاد کند.
آذری با اشاره به مشکلات بخش تولید و کارآفرینی گفت: بخشی از مشکلات کارآفرینان ناشی از قوانین قدیمی و دستوپاگیر است و مجلس باید در اصلاح این قوانین نقش جدیتری ایفا کند.
وی همچنین نسبت به رویکرد برخی دستگاههای خدماتی در قبال واحدهای تولیدی هشدار داد و افزود: دستگاههایی که وظیفه ارائه خدمات دارند نباید با نگاه درآمدزایی فشار مضاعفی به تولیدکنندگان وارد کنند.
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس با اشاره به پروژه گازرسانی به باجگیران گفت: این پروژه یک ابرپروژه است و نباید با یک پروژه عادی گازرسانی اشتباه گرفته شود، لازم است ظرفیتهای مرزی و درآمدهای حاصل از مرز برای توسعه خود منطقه و رفاه مردم شهرستان مورد استفاده قرار گیرد.
وی تأکید کرد: قوچان ظرفیتهای متعددی در حوزه مرز، کشاورزی، صنعت و سایر بخشها دارد و باید از این ظرفیتها برای توسعه شهرستان استفاده کنیم.
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