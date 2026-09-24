به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا هراتی‌مطلق عصر پنجشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی و عمرانی شهرستان قوچان با اشاره به شرایط کشور در جنگ اخیر، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در شرایطی با یک جنگ جهانی مواجه شد که بسیاری از کشورها در کنار آمریکا قرار گرفتند اما با مدیریت مناسب کشورحتی در شرایط جنگی نیز مسائل اساسی مردم مانند تأمین نان و سوخت با وجود مشکلات دچار اختلال جدی نشد.

وی با قدردانی از مدیریت دولت و رئیس‌جمهور افزود: آنچه در شرایط جنگی در کشور رقم خورد نشان داد جمهوری اسلامی ایران توان مدیریت شرایط سخت را دارد و باید از این ظرفیت برای حل مشکلات داخلی نیز استفاده شود.

امام‌جمعه قوچان با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به حوزه بهداشت و درمان شهرستان، بیان کرد: سال گذشته نیز درباره مستقل شدن مدیریت بهداشت و درمان قوچان از استان موضوعاتی مطرح شد و بر اساس بررسی‌های انجام‌شده‌اختصاص بودجه مستقل می‌تواند بخش زیادی از مشکلات این حوزه را برطرف کند.

هراتی‌مطلق ادامه داد: امکانات بهداشت و درمان قوچان متناسب با جمعیت و جایگاه شهرستان نیست و حتی بر اساس اظهارات مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشهد امکانات این شهرستان از برخی شهرهای هم‌سطح استان نیز کمتر است، امروز مردم برای بسیاری از خدمات درمانی مجبورند به مشهد مراجعه کنند و این موضوع نیازمند چاره‌اندیشی جدی است.

وی با اشاره به کمبود تجهیزات درمانی در قوچان، گفت: دستگاه‌های تشخیصی مانند MRI و CT اسکن باید در شهرستان به شکل پایدار در دسترس مردم باشد و نمی‌توان پذیرفت شهری که در مسیر جاده بین‌المللی قرار دارد از امکانات اولیه درمانی کافی برخوردار نباشد.

امام‌جمعه قوچان همچنین بر ضرورت پیگیری راه‌اندازی دانشکده پزشکی تأکید کرد و افزود: موضوع ایجاد دانشکده پزشکی و جانمایی آن پیگیری شده است و انتظار می‌رود این مطالبه با جدیت دنبال شود چراکه توسعه آموزش پزشکی می‌تواند به ارتقای خدمات درمانی شهرستان نیز کمک کند.

هراتی‌مطلق با انتقاد از وضعیت آسفالت معابر شهری، تصریح کرد: وضعیت برخی خیابان‌ها و معابر قوچان در شأن یک شهرستان نیست و مشکلاتی که طی سال‌های گذشته انباشته شده باید به‌صورت جدی ساماندهی شود همچنین طرح جامع شهر و شهرستان باید با جدیت دنبال و اجرایی شود.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت مرزی باجگیران و قرار گرفتن قوچان در مسیر جاده بین‌المللی، گفت: شهرستان از ظرفیت‌های مهمی مانند مرز و جاده بین‌المللی برخوردار است اما هنوز بهره‌مندی مطلوبی از این ظرفیت‌ها صورت نگرفته و باید زمینه استفاده از آنها برای توسعه اقتصادی و اشتغال فراهم شود.

امام‌جمعه قوچان همچنین بر حمایت از سرمایه‌گذاران شهرستان تأکید کرد و افزود: سرمایه‌گذارانی که سرمایه خود را در قوچان نگه داشته و برای مردم اشتغال ایجاد می‌کنند باید مورد حمایت جدی قرار گیرند و مسئولان زمینه ماندگاری و توسعه فعالیت آنها را فراهم کنند.

وی در پایان با اشاره به مطالبات مردم از مسئولان، خاطرنشان کرد: مردم قوچان از مسئولان انتظار دارند مشکلات انباشته‌شده در حوزه بهداشت و درمان، آسفالت معابر، زیرساخت‌ها، مرز و حمایت از سرمایه‌گذاران با جدیت پیگیری و برای آنها راهکار عملی ارائه شود.