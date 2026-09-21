اسماعیلی در پیامی درگذشت آیت الله شبیری زنجانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی معاون راهبردی و امورمجلس رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی را تسلیت گفت و از آن مرجع عالی‌قدر به‌عنوان نماد حلم، علم، عقلانیت و آزادگی یاد کرد.

متن پیام محسن اسماعیلی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلَیٰ رَبِّکِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً فَادْخُلِی فِی عِبَادِی وَادْخُلِی جَنَّتِی.

خبر ارتحال ملکوتی فقیه عارف حضرت آیه الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی اعلی الله مقامه موجب تاسف و اندوه بسیار شد.

بی شک فقدان آن وجود نازنین و پر برکت که نماد حلم و علم و عقلانیت و آزادگی بود، خسارتی بسیار سنگین است که جز با لطف و فضل پروردگار جبران نخواهد شد.

این مصیبت عظیم را به همه شیفتگان دانش و فضیلت و به خاندان معظم آن مرجع بزرگ و بزرگوار تسلیت عرض می کنم و برای آن سفر کرده همجواری با اولیای عظیم الشان را از خدای مهربان مسالت دارم؛ بمنه و کرمه.

محسن اسماعیلی

۳۰ شهریور ۱۴۰۵