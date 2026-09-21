به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تقی کبیری صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان با اشاره به اجرای طرح ضربتی کنترل تخلفات رانندگی در ایام پایانی شهریورماه، اظهار داشت: این طرح به مدت چهار روز در شهر سمنان اجرا شد.

وی ادامه داد: در طول اجرای این طرح، ۴۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف توقیف و ۹۳۸ مورد برخورد با تخلفات حادثه‌ساز توسط مأموران پلیس راهور انجام شد.

رئیس پلیس راهور استان سمنان هدف از اجرای این طرح را کاهش صدمات بدنی ناشی از تصادفات رانندگی درون‌شهری عنوان کرد و یادآور شد: ارتقای فرهنگ ترافیک و افزایش انضباط ترافیکی در این طرح پیگیری می شود.

کبیری ادامه داد: اعمال قانون و تذکر چهره به چهره به رانندگان متخلف و بهبود وضعیت سیما و منظر شهری از دیگر اهداف اجرای این طرح بوده است.

وی با تأکید بر استمرار اجرای طرح‌های کنترلی پلیس راهور در سطح استان، خاطرنشان کرد: طرح‌های پلیس با هدف کاهش تصادفات و برقراری نظم و انضباط ترافیکی به صورت مستمر در استان سمنان اجرا خواهد شد.