به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش سوری صبح امروز دوشنبه در چهارمین نشست کارگروه استانی توسعه فعالیت‌های قرآنی با اشاره به برگزاری بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت، اظهار داشت: پس از یک وقفه تقریباً چهار ساله که ناشی از شرایط دوران کرونا بود، این آزمون با گستردگی مطلوب و در سطوح مختلف برگزار می‌شود.

رئیس قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود: این آزمون شامل سطوح مختلف قرآنی، از حفظ ۳۰ جزء تا حفظ کل قرآن کریم و سطح حافظ قرآن، خواهد بود.

سوری با هدف افزایش مشارکت در این رویداد قرآنی، از فعالان حوزه اطلاع‌رسانی و مؤسسات قرآنی خواست با حمایت و اطلاع‌رسانی درباره این آزمون، زمینه ثبت‌نام گسترده قرآن‌آموزان را فراهم کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جزئیات حمایت‌های مالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از شرکت‌کنندگان و مؤسسات برگزارکننده اشاره کرد و گفت: وزارتخانه با توجه به تجربه موفق در حوزه‌های دیجیتال، حمایت‌های مالی قابل توجهی را برای این آزمون در نظر گرفته است.

سوری ادامه داد: این حمایت‌ها شامل پرداخت مبالغ نقدی به قرآن‌آموزان و همچنین حمایت مالی از مؤسسات برگزارکننده آزمون خواهد بود.

رئیس قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان بیان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، در صورت قبولی شرکت‌کنندگان در سطوح حفظ جز، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به صورت مستقیم به حساب شرکت‌کننده واریز می‌شود.

وی افزود: برای شرکت‌کنندگان در سطح حفظ کل قرآن کریم نیز مبلغ ۱۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

سوری همچنین گفت: علاوه بر حمایت‌های در نظر گرفته شده برای قرآن‌آموزان، به ازای هر سطح از حفظ جز، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان نیز به مؤسسه قرآنی مربوطه تعلق خواهد گرفت.

وی در پایان با اشاره به اینکه این حمایت‌ها شامل رشته‌های مختلف از جمله حوزه اندیشه نیز خواهد شد، خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، تقویت جایگاه قرآن و عترت در جامعه و حمایت از توانمندسازی مؤسسات قرآنی است.