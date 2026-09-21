به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، ضیاء زینی، با اشاره به جشنواره «نخستین واژه آب» در یزد گفت: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ مدیریت مصرف بهینه آب، آموزش راهکارهای صرفه‌جویی و نهادینه‌سازی الگوی صحیح مصرف در میان دانش‌آموزان ابتدایی برگزار می‌شود.

وی افزود: دانش‌آموزان در این طرح ضمن آشنایی با اهمیت آب و روش‌های مدیریت مصرف، با مسئولیت خود در حفاظت از منابع آبی و انتقال فرهنگ صحیح مصرف به خانواده و جامعه آشنا می‌شوند.

زینی ادامه داد: در قالب این طرح، تعدادی از دانش‌آموزان به عنوان «حامیان آب» انتخاب می‌شوند تا با مشارکت در برنامه‌های آموزشی مدارس، در ترویج مصرف بهینه و حفاظت از منابع آبی نقش‌آفرینی کنند.

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای یزد گفت: جشنواره پایانی این طرح اسفندماه برگزار و از مدارس برتر و فعال در اجرای برنامه‌ها با اهدای جوایز تقدیر می‌شود.

وی از مدارس استان یزد خواست برای مشارکت در این جشنواره به وب‌سایت شرکت آب و فاضلاب استان یزد به نشانی www.abfayazd.ir مراجعه و مراحل ثبت‌نام را تکمیل کنند.